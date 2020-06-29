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Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Подписан закон о статусе медработника. Какие гарантии предоставляет документ

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал пакет поправок и изменений в Закон «О статусе медицинского работника». Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата главы государства.

Документ принят Жогорку Кенешем 21 мая. Он предусматривает гарантии и компенсации медикам государственных и муниципальных организаций здравоохранения, в том числе и в случаях введения режима чрезвычайной ситуации или чрезвычайного положения.

Законом устанавливается, что при режимах ЧС и ЧП уполномоченный орган в сфере здравоохранения обязан организовать транспорт для медиков от места проживания до места их работы и обратно, обеспечить их необходимыми средствами индивидуальной защиты и надлежащими условиями труда.

Предусматривается также выплата денежной компенсации врачам, среднему и младшему медперсоналу, подвергающимся высокому риску нанесения вреда своему здоровью на период действия ЧП и ЧС, вызванного кризисной ситуацией, определяемая правительством, но не ниже четырех окладов по занимаемой должности.

Медикам, исполняющим свои профессиональные обязанности в санитарно-карантинной зоне, устанавливается режим тяжелых работ и работ с вредными и опасными условиями труда, а также выплачиваются компенсации не ниже 10 окладов по занимаемой должности.

В случае смерти медицинского работника вследствие заболевания, полученного при исполнении трудовых обязанностей в вышеотмеченных условиях, его семье выплачивается единовременное денежное пособие в размере не менее 20 среднегодовых заработков пострадавшего.

При получении медицинским работником заболеваний, исключающих для него возможность дальнейшей работы либо до истечения года, ему выплачивается единовременное денежное пособие.

По закону единовременные денежные пособия выплачиваются Фондом обязательного медицинского страхования по представлению организации здравоохранения за счет средств республиканского бюджета.

Принятым законом предусмотрено, что эти положения распространяются в полном объеме на медицинских работников организаций здравоохранения, основанных на частной и смешанной формах собственности, если они были привлечены к работе в указанных обстоятельствах.

Вносится изменение, которое обязывает госорганизации здравоохранения из собственных средств оплачивать медикам расходы на вакцинацию, лечение заболеваний, связанных с профессиональной деятельностью, в размере, определяемом законодательством, а также обеспечивает проведение периодических обязательных медицинских осмотров.
Ссылка: https://24.kg/vlast/157716/
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