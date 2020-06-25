Решение подписано. Силовикам выплатят компенсации за работу во время режима ЧП

Военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов, выполнявшим задачи в условиях чрезвычайного положения, выплатят компенсации. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата кабмина.

По его данным, соответствующее решение подписал премьер-министр Кубатбек Боронов. Оно принято для реализации пункта 7 положения о дополнительных гарантиях и компенсациях военнослужащим, выполняющим задачи в условиях чрезвычайного положения и при вооруженных конфликтах на территории Кыргызстана и за его пределами на основе международных договорных обязательств.

Ранее премьер-министр сообщил, что на выплату компенсаций уже выделено 430 миллионов сомов.