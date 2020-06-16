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Власть

Кубатбек Боронов обещает, что медики и милиционеры получат компенсации

Претендент на должность технического премьер-министра Кубатбек Боронов заявил сегодня на заседании коалиции парламентского большинства, что все обещанные компенсации милиционеры и медики получат в полном объеме.

По его словам, врачи получили выплаты за все отработанные дни. А жалобы отдельных медработников, что им не начисляли надбавки, рассматриваются и урегулируются. В большинстве случаев это связано с техническими сбоями при переводе сумм на банковские карточки.

Кубатбек Боронов добавил, что на выплату компенсаций медикам предусмотрено 700 миллионов сомов.

Он пообещал, что милиционеры тоже не останутся без компенсаций. Все получат доплату. На эти цели выделено 430 миллионов сомов.

«Смотрите, вы пообещали. Если кто-то из медиков или сотрудников правоохранительных органов не получит деньги, то это будет расценено как нарушение конституционного закона, а это уголовная ответственность», — предупредил депутат Рыскелди Момбеков.

Накануне, напомним, Мухаммедкалый Абылгазиев подал в отставкуОн проработал на посту главы кабмина два года. За это время, отметим, на 90 процентов сменился практически весь состав правительства.
Ссылка: https://24.kg/vlast/156192/
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