Сооронбай Жээнбеков все же примет участие в параде Победы в Москве

Сооронбай Жээнбеков по приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина 24 июня примет участие в мероприятиях, приуроченных к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годах. Об этом сообщила пресс-служба главы КР.

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По сообщению заведующего отделом внешней политики аппарата президента Кыргызской Республики Данияра Сыдыкова, в рамках визита планируется участие в военном параде на Красной площади Москвы, а также в церемонии возложения цветов к Могиле неизвестного солдата у Кремлевской стены.

«Примечательным является то, что 75 лет назад в этот день, 24 июня 1945 года, на Красной площади состоялся легендарный исторический парад победителей», — подчеркнул Данияр Сыдыков.

Отметим, ранее для участия в параде в Москву также отправились 79 военнослужащих Национальной гвардии КР.