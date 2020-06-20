Кубатбек Боронов призвал готовиться к худшему

Необходимо обеспечить полную готовность страны к возможному ухудшению эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции. Об этом премьер-министр Кубатбек Боронов заявил на заседании Республиканского оперативного штаба.

Он отметил, что ежедневно наблюдается увеличение числа случаев заражения граждан коронавирусом, особенно острая ситуация в городах Бишкеке, Оше и Чуйской области.

«Я хочу еще раз подчеркнуть, главы областей несут персональную ответственность за эпидемиологическую ситуацию в вверенных территориях. В регионах полноценно не ведутся работы по контролю ситуации. Все поручения, указанные в решении Совета безопасности, должны быть выполнены качественно, в полном объеме и в положенный срок. Каждый государственный орган и каждая область должны реализовать комплекс подготовительных мер к осенне-зимнему периоду, это касается как готовности медицинских учреждений к увеличению числа заболевших, так и работы различных направлений экономической деятельности», — сказал Кубатбек Боронов.

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Глава правительства подчеркнул необходимость усиления потенциала службы 118.

«Поступают нарекания со стороны общественности о том, что сложно дозвониться до этой службы. Если человек обратился в кол-центр, ему в скорейшем порядке должны оказать соответствующую поддержку, он не должен ждать утра. Кол-центр должен работать круглосуточно и по всей стране. Необходимо усилить потенциал службы, увеличив число работников. Необходимо обеспечить своевременное оказание помощи обращающимся гражданам», — сказал он.

По словам Кубатбека Боронова, государственные лаборатории также должны перейти на круглосуточный режим работы, чтобы результаты анализов выходили в короткий срок.

Отмечена важность проработки вопросов по проведению частными лабораториями анализов на COVID-19.