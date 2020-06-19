Итоги Совбеза. Кыргызстан будет массово закупать тест-системы и средства защиты

По итогам заседания Совета безопасности в узком составе принят ряд решений. Об этом сообщили в отделе информационной политики аппарата главы государства. По его данным, работа Министерства здравоохранения и задействованных госорганов по предотвращению распространения коронавирусной инфекции на территории Кыргызстана признана недостаточной. Такую же оценку деятельности по борьбе с COVID-19 дали мэрам городов Бишкека и Оша, полпредам правительства в областях.

Премьер-министру рекомендовано до 22 июня 2020 года рассмотреть дисциплинарную ответственность полпредов в областях за допущение ухудшения эпидемиологической ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции.

Министра Сабиржана Абдикаримова предупредили о недопустимости несвоевременного исполнения рекомендаций Совета безопасности и решений оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции и ликвидации ее последствий на территории Кыргызстана.

Кроме того, правительству рекомендовано до 1 июля 2020 года исполнить решения Совбеза, предусматривающие реализацию мер, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции, принятых с января по апрель 2020-го. Кабмин также должен предусмотреть возможность развертывания дополнительных коек для госпитализации больных коронавирусом, оборудованных аппаратами искусственной вентиляции легких, снабженных средствами индивидуальной защиты и лекарственными препаратами. Необходимо обеспечить надлежащий эпидемиологический надзор на территории страны и принять меры по совершенствованию системы реагирования на осложнение эпидемиологической ситуации в стране.

До 1 августа 2020 года дожны быть обеспечены поставки средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств на 12 месяцев покрывающие все потребности.

Кроме того, должно быть закуплено достаточное количество тест-систем для проведения анализов по выявлению коронавируса с постоянным пополнением их запасов. Необходимо обеспечить полное финансирование всех мероприятий, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, в том числе связанных со своевременной выплатой компенсаций медицинским работникам. На постоянной основе нужно информировать население об объемах и количестве поступающей гуманитарной и финансовой помощи, ее распределении и использовании по целевому назначению.

Правительство в течение трех дней должно утвердить план мероприятий и алгоритмы действий, направленные на обеспечение эпидемиологической безопасности во время туристического сезона в Кыргызстане.

Кабмину необходимо рассмотреть возможность проведения профилактических прививок от гриппа по принципу массового охвата населения, оставить в силе запрет на проведение культурно-массовых мероприятий и приглашение большого количества гостей на торжественные (свадьбы, дни рождения и другие) и поминальные мероприятия.

Рекомендовано также провести широкую разъяснительную работу среди людей пенсионного возраста, находящихся в группе риска, о необходимости пребывания на самоизоляции, а также рекомендовать гражданам не собираться в общественных местах большими группами, соблюдать режим ношения медицинских масок, социального дистанцирования.

Рекомендовать аппаратам полномочных представителей правительства в областях и мэриям городов Бишкека и Оша принять решения, направленные на недопущение ухудшения эпидемиологической ситуации на вверенных территориях, усилить проведение профилактических мероприятий, в том числе активизировать пропаганду среди населения об обязательности строгого соблюдения всех санитарно-эпидемиологических требований и рекомендаций.

На постоянной основе предстоит проводить мероприятия среди субъектов предпринимательства, направленные на выявление нарушителей санитарно-эпидемиологических требований в условиях действия режима чрезвычайной ситуации. Будет усилена работа по мониторингу заполняемости общественного транспорта не более 60-70 процентов с обязательным использованием медицинских масок.

Минздраву рекомендовано увеличить резерв квалифицированных медкадров, количество мобильных бригад и машин скорой помощи для оперативного реагирования на поступающие вызовы.

Совместно с органами местного самоуправления необходимо организовать в местах массового скопления граждан (торгово-рыночные комплексы, точки общественного питания, государственные и муниципальные предприятия) «входной фильтр» с проведением бесконтактной термометрии.

Министерству чрезвычайных ситуаций рекомендовано обеспечить дополнительные места для обсервации на случай увеличения числа прибывающих граждан Кыргызстана из эпидемиологически неблагополучных стран, а также разработать постоянно действующие механизмы разворачивания мест и содержания лиц в условиях временного проживания и обсервации при повышенной готовности и чрезвычайных ситуациях.