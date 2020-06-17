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Власть
Сюжет: Крупные взятки

Судью Максат Орозбакову, задержанную со взяткой, отстранили от должности

Судью Первомайского суда Бишкека Максат Орозбакову временно отстранили от должности. Об этом сообщает пресс-служба президента.

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По ее данным, Сооронбай Жээнбеков подписал соответствующий указ.

«Дисциплинарная комиссия при Совете судей обратилась к главе государства с представлением о временном отстранении от должности судьи местного суда Максат Орозбаковой в связи с согласием на привлечение ее к уголовной ответственности. Основанием для такого обращения явилось представление генпрокурора Откурбека Джамшитова, в котором указывается о регистрации в ЕРПП факта вымогательства взятки», — отметили в пресс-службе.

Напомним, 12 марта в здании суда оперативники ГСБЭП с поличным при получении взятки задержали судью по гражданским делам Максат Орозбакову. По версии следствия, она вымогала деньги за положительное решение вопроса.
Ссылка: https://24.kg/vlast/156400/
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