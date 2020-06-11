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Власть

Опасная инициатива депутата Акылбека Жапарова не вызвала вопросов у коллег

В Жогорку Кенеше сегодня обсуждают поправки в Закон «Об оружии».

Депутат Акылбек Жапаров предложил упростить процедуру приобретения оружия для жителей приграничных районов. «А то соседи по нам из минометов палят, а у наших только камни. Это неправильно. Думаю, можно сделать так, чтобы они покупали хотя бы охотничьи ружья. Такая практика есть в скандинавских странах», — отметил он.

А его коллегу Дастана Бекешева волнует вопрос наградного оружия. В Кыргызстане выдано 1 тысяча 537 единиц наградного оружия. По словам замминистра внутренних дел Алмазбека Орозалиева, информации, сколько наградного оружия попало иностранным гражданам или гражданским лицам, с 2015 года у него нет.

С 2016-го наградное получают только сотрудники правоохранительных органов и спецслужб — в качестве поощрения.

Дастан Бекешев предлагает публиковать списки получателей дареных пистолетов, чтобы все знали, кто получил и за какие заслуги.   

Алмазбек Орозалиев с такой идеей не согласился, отметив, что данные некоторых силовиков засекречены и придавать огласке их нельзя. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/155660/
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