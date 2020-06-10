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Власть
Сюжет: Выборы — 2020

Пока сохраняется риск распространения коронавируса, местные выборы не объявят

Пока сохраняется риск распространения коронавируса, местные выборы не назначат. Об этом 24.kg сообщили в ЦИК.

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Уточняется, что этот вопрос необходимо решать с республиканским штабом и эпидемиологами. Без их консультаций нельзя возобновлять кампанию.

«Вероятнее всего, местные выборы назначат на август. Объединять с парламентскими нецелесообразно. Партии на местах таким совмещением будут поставлены в неравные условия с теми политобъединениями, которые идут в Жогорку Кенеш», — пояснили в ЦИК.

Заместитель председателя комиссии Абдыжапар Бекматов сказал, что новую кампанию объявлять не будут, поскольку выборы изначально не отменялись, просто перенесен день голосования. Пока на неопределенный срок. 

ЦИК отдельно поднимет вопрос о массовой прописке граждан, поскольку списки избирателей на местные выборы были уже утверждены.

Напомним, что выборы должны пройти в Оше, Караколе, Балыкчи, Майлуу-Суу, Токмаке и 25 айыльных кенешах. Для участия в избирательной кампании подали заявки 22 политические партии.
Ссылка: https://24.kg/vlast/155417/
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