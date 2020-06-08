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Власть

До сентября не открывать интернет-клубы в Бишкеке предлагают депутаты

Заместитель спикера Бишкекского горкенеша Руслан Жакышов предложил не открывать интернет-клубы в столице до сентября. Об этом он заявил на заседании комиссии БГК по местному самоуправлению.

По мнению депутата, в интернет-клубах ничего полезного нет. Но в то же время школьники, находящиеся на каникулах, пойдут туда играть.

Руководитель аппарата мэрии Балбак Тулобаев пообещал передать просьбу в центральный штаб. «Но интернет-клубы — это вид бизнеса, они каждый день просят им разрешить деятельность. Мы предложили разрешить им работать, если между компьютерами будет пространство в три-четыре метра, помещения будут проветриваемые и установят санитайзеры. Но врач-эпидемиолог центрального штаба не рекомендовал», — сказал он.

Отметим, что в пресс-службе мэрии сообщили, что некоторые компьютерные клубы возобновили свою деятельность, несмотря на запрет.

«Накануне к нам обратился бишкекчанин, что клуб Bootcamp на перекрестке бульвара Эркиндик и улицы Токтогула начал работать, принимает клиентов через черный вход, а внутри игрового зала полно людей, подростков. Мобильная бригада Первомайского района той же ночью выехала на место, факт нарушения карантина установлен, в отношении администрации клуба составлено два протокола», — отметили в мэрии.
Ссылка: https://24.kg/vlast/155193/
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