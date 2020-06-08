Выборы-2020. Омурбек Текебаев рассказал, кто возглавит список «Ата Мекена»

В конце минувшей недели стало известно о том, что две старейшие партии страны «Ата Мекен» и «Акшумкар» объединились, чтобы тандемом участвовать в предстоящих парламентских выборах-2020. Лидеры политорганизаций Омурбек Текебаев и Темир Сариев подписали соответствующую декларацию. В новый союз политиков также вошли Жанар Акаев (партия «КЛДП»), Рыскелды Момбеков от группы социал-демократов, Тилек Токтогазиев (общественное движение «Жаны Дем»), Азамат Темиркулов от Коалиции зеленых сил.

Союз совершенно разнополярных политиков вызвал много вопросов у электората. Об этом и многом другом 24.kg в эксклюзивном интервью рассказал Омурбек Текебаев.

— В пятницу вы и ваши сторонники объявили о создании альянса политических сил под флагом «Ата Мекена». Многие расценивают подписание декларации о стратегическом партнерстве как знаковое событие, способное повлиять на траекторию развития страны. Но есть и те, и их тоже много, кто рассматривает ваше объединение исключительно как проект под выборы без дальнейшей перспективы. Хотите что-то возразить, прокомментировать?

— Альянс «Жаны Дем» — это не случайный альянс. Он имеет некоторую историческую, идеологическую предопределенность, предпосылки.

Из-за пандемии коронавируса мир находится в глубоком кризисе. В экономическом, социальном и даже, возможно, политическом. Выход из этого кризиса будет трудным, долгим и потребует колоссальных усилий и ресурсов. Из кризиса мир выйдет другим. Изменятся приоритеты у человечества, коррекции подвергнется система ценностей, изменится отношение ко многим вещам. Для Кыргызстана важно выйти из кризиса как можно скорее и с приобретениями.

Уже очевидно, что все страны будут стремиться к максимальной самодостаточности. Мы тоже должны осознать, что придется рассчитывать только на себя, на свои ресурсы. Природные, человеческие.

Нашему обществу очень важно объединиться. Не столько вокруг кого-то или вокруг какой-то идеи, а чтобы с наименьшими потерями преодолеть все трудности, которые нам еще предстоят.

Мы не можем больше себе позволять спотыкаться на мелких вопросах, спорах, которые не являются первичными. Тонуть в собственных амбициях.

Сегодня мы все, весь социум, должны определить правильные приоритеты и объединить все усилия для развития страны.

— Это все, конечно, глубоко и философски, но давайте больше про ваше объединение.

— Наш альянс, как я уже сказал, это требование времени. Его историчность в том, что сегодня — это как зеркало кыргызского общества. Мы все абсолютно разные, с разным политическим и жизненным багажом, с разной репутацией, но мы смогли объединиться, потому что понимаем экстраординарную необходимость изменений в стране. Иначе нам просто не выжить. Я целенаправленно не употребляю слово «реформа». Оно за последние десятилетия приобрело негативный оттенок, но по содержанию, реформы — кардинальные, по всем направлениям нашего общежития — это необходимость.

Кстати, мы сделали большое социологическое исследование. Это не совсем по теме, конечно.

Но по результатам опроса по всей республике респонденты называли Жанара Акаева, Наталью Никитенко, Рыскельды Момбекова как лучших депутатов шестого созыва.

Возвращаясь к нашему разговору, социология утверждает, что народ хочет перемен. Так же, как хочет видеть новые лица в Жогорку Кенеше.

— Давайте честно, вас и Темира Сариева вряд ли можно назвать новыми лицами...

— Слушайте, вы же все внимательно следите за судебным разбирательством по моему делу. Уже почти год тянется суд, и сегодня я могу сказать с большой долей вероятности: такое затягивание процесса имеет под собой политическую подоплеку. Я не исключаю, что во власти есть силы, которые не хотят пускать меня и Чотонова в парламент. Так что вообще неизвестно, буду ли я в партийном списке.

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Да и вообще, полностью, кардинально удалить старую политическую элиту общества нереально, да и нерационально. Посмотрите на Украину. Год Зеленский пытался обойтись исключительно силами своей молодой команды. И что? В итоге ему пришлось обращаться к тому же Саакашвили. За опытом и знаниями. Так что во всем необходим баланс. Но сегодня нам, преимущественно, необходим новый подход, новый свежий взгляд. Поэтому в альянсе «Жаны Дем» большинство являются молодыми людьми. Причем они занимают качественно отличные позиции.

— В чем это заключается?

— Например, лидером предвыборной кампании будет Жанар Акаев. Следовательно, в парламенте он будет лидером фракции. А если наша фракция войдет в коалицию, то Жанар будет претендовать на пост спикера или, может быть, премьер-министра.

И все ключевые места во фракции будут занимать молодые люди.

Лидерство не передается по наследству и по желанию. Лидер рождается в процессе. Лидер рождается в борьбе. Омурбек Текебаев

На Жанара Акаева возложена ответственная миссия, работа не просто символически, формально возглавить список, но добиться победы, возглавить победу.

— А вы как опытный кукловод будете дергать их за ниточки и, фактически, управлять?

— Те ребята, которые к нам пришли, не станут марионетками ни в чьих руках и ни при каких обстоятельствах. Они действительно горят идеей реформировать страну. Знаете, социология, которую мы провели, говорит, что на этих выборах определяющими факторами победы будут не административный ресурс и деньги. Народ хочет видеть ярких, молодых, пассионарных политиков с чистой репутацией и интересными идеями, и наш альянс способен ему это предложить.