В Бишкеке в ближайшее время откроется автоЦОН

Для упрощения процедуры получения водительских удостоверений, регистрации автотранспортных средств и исключения коррупционных рисков планируется запустить автоЦОНы. Об этом глава Государственной регистрационной службы Акын Мамбеталиев рассказал президенту.

По его словам, в Бишкеке предполагается открыть два ЦОНа для автовладельцев. Первый планируется запустить к концу июля 2020-го, второй — до конца года. Кроме того, автомобильные центры обслуживания населения могут появиться в Таласе и Караколе, а также в Жайылском районе Чуйской области в течение года.

При этом до конца 2020 года планируется открыть пять новых центров обслуживания населения в Иссык-Кульской, Нарынской, Баткенской, Джалал-Абадской областях.