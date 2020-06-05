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Власть

В Бишкеке в ближайшее время откроется автоЦОН

Для упрощения процедуры получения водительских удостоверений, регистрации автотранспортных средств и исключения коррупционных рисков планируется запустить автоЦОНы. Об этом глава Государственной регистрационной службы Акын Мамбеталиев рассказал президенту.

По его словам, в Бишкеке предполагается открыть два ЦОНа для автовладельцев. Первый планируется запустить к концу июля 2020-го, второй — до конца года. Кроме того, автомобильные центры обслуживания населения могут появиться в Таласе и Караколе, а также в Жайылском районе Чуйской области в течение года.

При этом до конца 2020 года планируется открыть пять новых центров обслуживания населения в Иссык-Кульской, Нарынской, Баткенской, Джалал-Абадской областях.
Ссылка: https://24.kg/vlast/155044/
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