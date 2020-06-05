Подозреваемых в семейном насилии будут задерживать на 48 часов

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал Закон «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс КР». Отметим, он принят Жогорку Кенешем 30 апреля.

Отмечается, что целью закона является принятие неотложных мер по пресечению фактов семейного насилия.

Согласно внесенным поправкам, подозреваемый в совершении семейного насилия теперь будет задержан на 48 часов.

Уточняется, что задержание будет оформляться, если есть реальная угроза жизни и здоровью потерпевшего и других членов семьи или приравненных к ним лиц со стороны подозреваемого, а также если подозреваемый находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и представляет угрозу. Задержание возможно и в случае, если есть основания полагать, что подозреваемый продолжит издевательства, угрозы, побои, оскорбления, унижения.

Уточняется, что закон вступает в силу со дня официального опубликования.

Отметим, по данным МВД, фактов семейного насилия в Кыргызстане стало на 65 процентов больше.