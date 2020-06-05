11:21
USD 73.92
EUR 82.83
RUB 1.07
Власть
Сюжет: Семейное насилие

Подозреваемых в семейном насилии будут задерживать на 48 часов

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал Закон «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс КР». Отметим, он принят Жогорку Кенешем 30 апреля.

Отмечается, что целью закона является принятие неотложных мер по пресечению фактов семейного насилия.

Согласно внесенным поправкам, подозреваемый в совершении семейного насилия теперь будет задержан на 48 часов.

Уточняется, что задержание будет оформляться, если есть реальная угроза жизни и здоровью потерпевшего и других членов семьи или приравненных к ним лиц со стороны подозреваемого, а также если подозреваемый находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и представляет угрозу. Задержание возможно и в случае, если есть основания полагать, что подозреваемый продолжит издевательства, угрозы, побои, оскорбления, унижения.

Уточняется, что закон вступает в силу со дня официального опубликования.

Отметим, по данным МВД, фактов семейного насилия в Кыргызстане стало на 65 процентов больше.
Ссылка: https://24.kg/vlast/154945/
просмотров: 252
Версия для печати
Материалы по теме
Облил бензином и поджег жену. Мужчина отделался минимальным сроком наказания
Издевался всю ночь. На Иссык-Куле суд прекратил дело о семейном насилии
Жертвы карантинного насилия. Дома быть — жестоко бить
Минсоцразвития совместно с ООН намерено искоренить насилие над женщинами
Кыргызстанцы предложили IT-решения для борьбы с домашним насилием
В Караколе мужчина жестоко избил жену. Правозащитники добились регистрации дела
В Бишкеке мужчина избил свою жену. Милиция возбудила дело о проступках
Задерживать на 48 часов совершивших семейное насилие предлагают в парламенте
В Кыргызстане участились ссоры и драки в семьях. Куда звонить за помощью
Как избежать насилия в семье в период карантина
Популярные новости
Продажа радиочастот. После скандала в&nbsp;отставку отправлен зампредседателя ГКНБ Продажа радиочастот. После скандала в отставку отправлен зампредседателя ГКНБ
Общественный транспорт между регионами и&nbsp;внутренние авиарейсы запустят 5&nbsp;июня Общественный транспорт между регионами и внутренние авиарейсы запустят 5 июня
Депутат Чыныбай Турсунбеков скрыл в&nbsp;декларациях шесть фирм и&nbsp;бизнес-империю Депутат Чыныбай Турсунбеков скрыл в декларациях шесть фирм и бизнес-империю
Выборы в&nbsp;Жогорку Кенеш могут быть перенесены из-за коронавируса Выборы в Жогорку Кенеш могут быть перенесены из-за коронавируса
Бизнес
Оплачивайте поездки бесконтактно через &laquo;ЭЛСОМ&raquo;! Оплачивайте поездки бесконтактно через «ЭЛСОМ»!
Адвокат Жумалиева о&nbsp;силовых методах Финпола и&nbsp;пустых обвинениях &laquo;Чон казата&raquo; Адвокат Жумалиева о силовых методах Финпола и пустых обвинениях «Чон казата»
Дистанционное обучение. Каковы итоги, успехи по&nbsp;данным Мобильного оператора&nbsp;О! Дистанционное обучение. Каковы итоги, успехи по данным Мобильного оператора О!
Цифровое телевидение в&nbsp;твоем смартфоне: MegaCom запускает новую услугу MePlay Цифровое телевидение в твоем смартфоне: MegaCom запускает новую услугу MePlay
5 июня, пятница
11:01
Подозреваемых в семейном насилии будут задерживать на 48 часов Подозреваемых в семейном насилии будут задерживать на 4...
10:46
Кыргызстанцам не нужно сдавать ПЦР-анализ, чтобы сходить на прием к врачу
10:25
В Кыргызстане коронавирус выявили еще у шести медиков
10:24
Бишкекский планетарий. Суд отказал признать приватизацию недействительной
10:23
В Кыргызстане от коронавируса умерли еще две женщины