Депутат Наталья Никитенко назвала правительство кладбищем хороших инициатив

Председатель парламентского комитета по правопорядку Наталья Никитенко рассказала 24.kg, что законопроект о профилактике правонарушений и концепция МВД, которую помогли ведомству составить правозащитники, очень важные, однако кабмин их заволокитил.

По ее словам, решением членов комитета была создана рабочая группа МВД, в которую входили и гражданские активисты. В итоге был разработан законопроект о профилактике правонарушений и концепция.

«Эти документы призваны усилить профилактику правонарушений, активизировать работу как госорганов, так и органов местного самоуправления, общественных организаций. Любому государству лучше, безопаснее и даже экономически выгоднее не бороться с последствиями и результатами правонарушений, не множить преступность, а не допускать ее. Но, как часто это бывает, правительство заволокитило хорошую идею, документы пылятся где-то в бюрократических недрах кабмина», — сказала Наталья Никитенко.

Вообще, у меня это правительство ассоциируется с кладбищем хороших идей и инициатив. Наталья Никитенко

Она напомнила, что годами парламентом поднимаются и не решаются правительством вопросы борьбы с ОПГ.

«Завис законопроект о пенсиях учителям, хотя все перед выборами обещали поддержать его, но правительство не дает заключение. Затягивается принятие Кодекса о детях. Таких инициатив — социальных, общественно значимых, которые застряли в кабинете министров, — множество. Ощущение, что правительство ускоряет принятие в основном бюджетно-ориентированных инициатив», — сказала Наталья Никитенко.

Перед выборами многие чиновники вновь начнут уже в качестве кандидатов в депутаты вещать о социально значимых задачах. Надеюсь, народ даст свою оценку популистским обещаниям. Наталья Никитенко

Депутат добавила, что неоднократно профильный комитет отправлял запросы в правительство, интересуясь судьбой законопроекта о профилактике правонарушений. Однако кабмин шлет дежурные реляции. Заключения нет до сих пор.