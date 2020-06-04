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Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Рада Туменбаева: Медики до сих пор не получили положенных компенсаций

Депутат Рада Туменбаева возмущена: медики не получают положенных компенсаций. Об этом она заявила сегодня на заседании парламента.

По словам нардепа, врачей хвалят, заявляют, что это наш щит, а как доходит до выплат надбавок, так вопрос повисает в воздухе. «Это недопустимо. Врачи жалуются, что или вовсе не получают выплат, или получают в три раза меньше обещанного. Мы не позволим правительству экономить на медиках», — заявила Рада Туменбаева, добавив, что врачи, а не чиновники находятся на передовой по борьбе с коронавирусом.

Она напомнила, что парламент в трех чтениях принял изменения в Закон «О статусе медицинского работника». Документ касается защиты прав медиков на надлежащие условия труда в условиях ЧС и ЧП и порядка выплат и компенсаций.
Ссылка: https://24.kg/vlast/154797/
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