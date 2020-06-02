Продажа радиочастот. После скандала в отставку отправлен зампредседателя ГКНБ

Директор службы анализа и прогнозирования рисков национальной безопасности в ранге заместителя председателя Государственного комитета национальной безопасности Жакыпбек Байымбетов отправлен в отставку. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.
По их данным, официальная причина увольнения — достижение пенсионного возраста. Однако, по данным депутатов Жогорку Кенеша, Жакыпбек Байымбетов вынужден был подать в отставку после скандала с продажей радиочастот.
Пресс-центр ГКНБ пока не доступен для комментариев.
Скандал вокруг продажи радиочастот последовал после того, как стало известно о возбуждении ряда уголовных дел. Обвинения предъявлены бывшему руководству Госагентства связи и сотрудникам ГКНБ.
По версии следствия, руководство Госагентства связи в сговоре с одним из сотовых операторов и ответственными лицами Госкомитета технологий и связи незаконно переоформило лицензию оператора в связи с изменением стандартов. В главном надзорном органе считают, что сделкой причинен значительный ущерб государству.
После начавшегося скандала глава кабинета министров взял отпуск, чтобы его не обвинили в давлении на следствие.