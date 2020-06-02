20:54
USD 73.49
EUR 81.86
RUB 1.05
Власть
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Продажа радиочастот. После скандала в отставку отправлен зампредседателя ГКНБ

Директор службы анализа и прогнозирования рисков национальной безопасности в ранге заместителя председателя Государственного комитета национальной безопасности Жакыпбек Байымбетов отправлен в отставку. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Читайте по теме
Продажа радиочастот. Все, что известно о скандалах вокруг сделок

По их данным, официальная причина увольнения  достижение пенсионного возраста. Однако, по данным депутатов Жогорку Кенеша, Жакыпбек Байымбетов вынужден был подать в отставку после скандала с продажей радиочастот. 

Пресс-центр ГКНБ пока не доступен для комментариев.

Скандал вокруг продажи радиочастот последовал после того, как стало известно о возбуждении ряда уголовных дел. Обвинения предъявлены бывшему руководству Госагентства связи и сотрудникам ГКНБ.

По версии следствия, руководство Госагентства связи в сговоре с одним из сотовых операторов и ответственными лицами Госкомитета технологий и связи незаконно переоформило лицензию оператора в связи с изменением стандартов. В главном надзорном органе считают, что сделкой причинен значительный ущерб государству.

После начавшегося скандала глава кабинета министров взял отпуск, чтобы его не обвинили в давлении на следствие. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/154602/
просмотров: 2336
Версия для печати
Материалы по теме
Продажа радиочастот. Жанар Акаев продолжает задавать неудобные вопросы премьеру
Оскорбление патруля в Бишкеке. Девушке переквалифицировано обвинение
Продажа радиочастот. Комментарий Ассоциации операторов связи
Продажа радиочастот. Выборочные дела и несовершенство законодательства
Продажа частот. Премьер-министр ушел в отпуск, чтобы не обвинили в давлении
Продажа радиочастот. Все, что известно о скандалах вокруг сделок
Место медсестры стоит до 20 тысяч сомов. Медики Лейлека пожаловались президенту
Делаю, что хочу. В Сузаке солдат Внутренних войск поскандалил с водителем
Скандал девушки с патрулем: такие публикации сотрудниками милиции незаконны
Оскорбление патруля в Бишкеке: девушка водворена в СИЗО-1 на 15 суток
Популярные новости
Депутат Чыныбай Турсунбеков скрыл в&nbsp;декларациях шесть фирм и&nbsp;бизнес-империю Депутат Чыныбай Турсунбеков скрыл в декларациях шесть фирм и бизнес-империю
Глава СЭЗ &laquo;Бишкек&raquo; не&nbsp;считает нарушением принятие на&nbsp;работу своего брата Глава СЭЗ «Бишкек» не считает нарушением принятие на работу своего брата
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;25-29 мая Кыргызстан: кадровые перестановки за 25-29 мая
Кубатбек Боронов: Отрицание существования коронавируса&nbsp;&mdash; безответственность Кубатбек Боронов: Отрицание существования коронавируса — безответственность
Бизнес
Цифровое телевидение в&nbsp;твоем смартфоне: MegaCom запускает новую услугу MePlay Цифровое телевидение в твоем смартфоне: MegaCom запускает новую услугу MePlay
FINCA Банк одним из&nbsp;первых запустил удаленную идентификацию для своих клиентов FINCA Банк одним из первых запустил удаленную идентификацию для своих клиентов
Оплачивайте топливо через &laquo;О!Деньги&raquo; и&nbsp;получайте скидку! Оплачивайте топливо через «О!Деньги» и получайте скидку!
Бакайскрим: коллаборация &laquo;Бакай Банка&raquo; и&nbsp;мороженого Fresco ко&nbsp;дню защиты детей Бакайскрим: коллаборация «Бакай Банка» и мороженого Fresco ко дню защиты детей
2 июня, вторник
20:50
Убийство Саймаити. В ГКНБ рассказали, почему не допрошены журналисты «Азаттыка» Убийство Саймаити. В ГКНБ рассказали, почему не допроше...
20:47
Узбекистан заявил о 187 пострадавших в конфликте на границе с Кыргызстаном
20:44
Убийство Саймаити. Экс-консул о том, кто договаривался с «Азаттыком» о статье
20:17
Как поливать газоны? Арык засыпали на улице Юнусалиева в Бишкеке
20:05
В Москве кыргызстанку изнасиловал и снял это на телефон соотечественник