Продажа радиочастот. После скандала в отставку отправлен зампредседателя ГКНБ

Директор службы анализа и прогнозирования рисков национальной безопасности в ранге заместителя председателя Государственного комитета национальной безопасности Жакыпбек Байымбетов отправлен в отставку. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

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По их данным, официальная причина увольнения — достижение пенсионного возраста. Однако, по данным депутатов Жогорку Кенеша, Жакыпбек Байымбетов вынужден был подать в отставку после скандала с продажей радиочастот.

Пресс-центр ГКНБ пока не доступен для комментариев.

Скандал вокруг продажи радиочастот последовал после того, как стало известно о возбуждении ряда уголовных дел. Обвинения предъявлены бывшему руководству Госагентства связи и сотрудникам ГКНБ.

По версии следствия, руководство Госагентства связи в сговоре с одним из сотовых операторов и ответственными лицами Госкомитета технологий и связи незаконно переоформило лицензию оператора в связи с изменением стандартов. В главном надзорном органе считают, что сделкой причинен значительный ущерб государству.