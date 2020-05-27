11:03
USD 74.08
EUR 81.18
RUB 1.04
Власть

Продажа частот. Премьер-министр ушел в отпуск, чтобы не обвинили в давлении

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев взял краткосрочный трудовой отпуск. Об этом сообщила пресс-служба главы правительства.

По ее данным, сделал он это, чтобы избежать обвинений в оказании давления на следствие, а также в целях беспристрастного его проведения.

Перед уходом премьер провел совещание, где призвал правительство всегда стремиться работать честно и открыто.

Читайте по теме
Продажа радиочастот. Все, что известно о скандалах вокруг сделок
«Однако в стенах Жогорку Кенеша прозвучала критика в адрес правительства и премьер-министра в связи с уголовным делом, связанным с продлением и переоформлением радиочастотных ресурсов, и призывы доказать свою невиновность. Хочу подчеркнуть, что я изначально выступал за защиту экономических интересов государства и продажу частот только на открытых аукционах, за изъятие лицензий у обладателей, которые не соответствуют требованиям законодательства. И об этом сказал на заседании Жогорку Кенеша. Еще раз заявляю, что к расследуемому делу не имею никакого отношения и политизацию этого вопроса считаю недопустимой. Правоохранительные органы должны обеспечить объективное и всестороннее расследование, и виновные должны понести ответственность», — отметил Мухаммедкалый Абылгазиев.

Координация работы правительства поручена первому вице-премьер-министру Кубатбеку Боронову.
Ссылка: https://24.kg/vlast/153894/
просмотров: 670
Версия для печати
Материалы по теме
Продажа радиочастот. Все, что известно о скандалах вокруг сделок
Мухаммедкалый Абылгазиев похвалил парламент за взаимодействие в работе
Нервы не выдерживают. Кубатбек Боронов выругался матом в парламенте
Положенную силовикам компенсацию все-таки выплатят
Премьер-министр: Несмотря на пандемию, дехкане обеспечены семенами и ГСМ
Фермеры не должны сталкиваться с проблемами при закупке семян, ГСМ и запчастей
Премьер-министр поручил расследовать случай с врачами ЦСМ и наказать виновных
Коронавирус в Кыргызстане. Ошибки правительства, которые нам дорого обойдутся
Премьер-министр повез в Ошскую область гуманитарную помощь
Премьер-министр Кыргызстана проинспектировал блокпосты и выдачу спецпропусков
Популярные новости
Применяемое при лечении коронавируса лекарство производят в&nbsp;Кыргызстане Применяемое при лечении коронавируса лекарство производят в Кыргызстане
Депутату Камчыбеку Жолдошбаеву опять стыдно. А&nbsp;теперь за&nbsp;кого? Депутату Камчыбеку Жолдошбаеву опять стыдно. А теперь за кого?
МВД хочет внести поправки в&nbsp;УПК: будут прослушивать свидетелей МВД хочет внести поправки в УПК: будут прослушивать свидетелей
Скандальная поправка об&nbsp;НКО как могильщик гражданского сектора в&nbsp;Кыргызстане Скандальная поправка об НКО как могильщик гражданского сектора в Кыргызстане
Бизнес
Информатика&nbsp;&mdash; основа вашей профессиональной карьеры Информатика — основа вашей профессиональной карьеры
Бизнес-кредиты от&nbsp;9&nbsp;процентов в&nbsp;сомах и&nbsp;от&nbsp;5&nbsp;процентов в&nbsp;долларах Бизнес-кредиты от 9 процентов в сомах и от 5 процентов в долларах
Специальная программа кредитования &laquo;Керемет Банка&raquo; для поддержки бизнеса&nbsp;КР Специальная программа кредитования «Керемет Банка» для поддержки бизнеса КР
Пять причин оплатить товары и&nbsp;услуги через терминалы MegaCom Пять причин оплатить товары и услуги через терминалы MegaCom
27 мая, среда
11:00
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 27 мая Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 27 ма...
10:55
Минсоцразвития предлагает упростить требования к приему на работу ЛОВЗ
10:43
Национальный банк сохранил учетную ставку на уровне 5 процентов
10:36
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 5,5 миллиона человек
10:34
Доллар в Кыргызстане опустился ниже отметки в 74 сома