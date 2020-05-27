Продажа частот. Премьер-министр ушел в отпуск, чтобы не обвинили в давлении

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев взял краткосрочный трудовой отпуск. Об этом сообщила пресс-служба главы правительства.

По ее данным, сделал он это, чтобы избежать обвинений в оказании давления на следствие, а также в целях беспристрастного его проведения.

Перед уходом премьер провел совещание, где призвал правительство всегда стремиться работать честно и открыто.

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ереоформлением радиочастотных ресурсов, и призывы доказать свою невиновность. Хочу подчеркнуть, что я изначально выступал за защиту экономических интересов государства и продажу частот только на открытых аукционах, за изъятие лицензий у обладателей, которые не соответствуют требованиям законодательства. И об этом сказал на заседании Жогорку Кенеша. Еще раз заявляю, что к расследуемому делу не имею никакого отношения и политизацию этого вопроса считаю недопустимой. Правоохранительные органы должны обеспечить объективное и всестороннее расследование, и виновные должны понести ответственность», — отметил Мухаммедкалый Абылгазиев.

«Однако в стенах Жогорку Кенеша прозвучала критика в адрес правительства и премьер-министра в связи с уголовным делом, связанным с продлением и п

Координация работы правительства поручена первому вице-премьер-министру Кубатбеку Боронову.