В Кыргызстане нет партийной системы, считает российский политолог

Партийной системы в Кыргызстане нет, а все политорганизации — вождистского типа. Об этом заявил российский политолог Александр Кынев, отвечая на вопросы журналистов на видеоконференции в приложени Zoom на тему «Партии в современном мире: умирают и не уходят?».

По его словам, любая система подразумевает устойчивость, наличие институтов и цикличность. То есть, партия должна в течение 10-15 лет проходить в парламент, иметь реальную поддержку электората, а не административного ресурса, и не быть вождистской.

«В Кыргызстане, к сожалению, дважды произошла насильственная смена власти (изгнание двух президентов в 2005-м и в 2010-м — Прим. 24.kg), постоянно вносятся изменения в Конституцию и существует клановое общество. А все это вместе не способствует партийному строительству и развитию», — считает политолог.

Если есть кланы и семейственность в политике, то это будет существовать очень долго, и партии будут создаваться согласно этим традициям. Александр Кынев

Александр Кынев добавил: поэтому в Кыргызстане партии именно вождистского типа – они ориентированы на одного человека и без своего лидера обречены на вымирание.

Напомним, в октябре в Кыргызстане должны пройти выборы в Жогорку Кенеш. Партиям предстоит преодолеть барьер в семь процентов. А чтобы получить возможность баллотироваться — внести залог в пять миллионов сомов. Регистрация политорганизаций начнется за 60 дней до даты голосования.