На обсуждение законопроекта об НКО пригласили только поддерживающих активистов

Сегодня в Жогорку Кенеше проходят парламентские слушания по законопроекту о некоммерческих организациях.
Напомним, что инициатор поправок депутат Бактыбек Райымкулов настаивает, чтобы некоммерческие организации ежегодно предоставляли информацию об источниках формирования и направлениях расходования имущества на специализированном сайте уполномоченного органа, осуществляющего регистрацию юридических лиц. Таким образом, предполагается сделать Министерство юстиции ответственным за сбор, обработку и публикацию этой информации.
Гражданский активист Жусуп Дуйшеев отметил, что организация, в которую он входит, поддерживает законопроект. По его словам, непонятно, кем финансируются НКО и на что они тратят деньги.
«Некоторые НКО действуют вопреки интересам народа. Например, в прошлом году они организовали выставку с голой девушкой в музее. Мы должны сохранить интересы нации, народа и государства. Бюджет НКО должен быть прозрачным, мы должны знать, откуда они получают гранты, кто их поддерживает и на что эти деньги тратятся. Много грантов приходит, но отвечают ли они заявленным целям, непонятно», — сказал Жусуп Дуйшеев.
Представитель общественного фонда «Мээр жазы» Ыргалай Бекмуратова тоже поддержала законопроект. По ее словам, на протяжении 20 лет государство разделилось на два лагеря: те, кто хочет сохранить национальные интересы, по одну сторону, те, кто поддерживает западные, — по другую.
«Они, пользуясь понятием о демократии, превышают свои права и полномочия. Мы 20 лет работаем с мигрантами, но ни разу не получили еще поддержки. Во время пандемии к нам присоединились даже те, кто живет в районе городской свалки. Мы должны думать о национальных интересах. Правительство должно контролировать тех, кто занимается общественной работой», — сказала Ыргалай Бекмуратова.