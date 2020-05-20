У чемпиона мира по бильярду Каныбека Сагынбаева могут отобрать квартиру

Сегодня на заседании парламента депутаты рассматривают поправки в Жилищный кодекс.

Изменения предполагают приватизацию служебного жилья лицами, которые получили его за особые заслуги, а также теми, кто отстоял в очереди положенный срок.

Депутат Аалы Карашев попросил уточнить, кто конкретно и за какие заслуги может приватизировать служебное жилье.

Автор поправок в закон Марат Аманкулов ответил, что у правительства был запрошен перечень особых заслуг, за которые возможна выдача квартир. Нардеп напомнил, что в свое время чемпион мира по бильярду Каныбек Сагынбаев получил служебную квартиру и сейчас не может ее приватизировать.

«Каким образом дали человеку квартиру за особые заслуги, если она имеет статус служебного жилья? Чемпион в подвешенном состоянии, поскольку у него нет никаких трудовых соглашений. По сути, он уже должен ее освобождать. Есть целый список, в их число входит певец, который взял первое место на всемирном конкурсе в Лос-Анджелесе. Самый большой человек тоже получал квартиру. Сейчас его нет с нами, но семья — жена и дети — могут быть выселенными», — добавил Марат Аманкулов.