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Власть

Депутатам не дали ознакомиться с поправками в уголовное законодательство

Сегодня на заседании Жогорку Кенеша депутаты парламента рассмотрели поправки в уголовное законодательство.

По словам нардепа Дастана Бекешева, парламентарии не успели ознакомиться с содержанием документа. «Я буду голосовать против, потому что не дают возможности ознакомиться с законопроектом. Он состоит из 24 страниц и поступил сегодня. Я даже не успел прочесть», — сказал он.

Заместитель министра внутренних дел Памир Асанов пояснил, что изменения вносят несколько правоохранительных органов, в числе которых ГСБЭП, Таможенная служба, прокуратура.

Заместитель председателя ГСБЭП Сагын Абдылдаев рассказал, что изменения предполагают заключение соглашения о сотрудничестве по статьям «Лжепредпринимательство», «Отмывание преступных доходов», «Рейдерство», а также «Организация финансовых пирамид».

Дастан Бекешев отметил, что с новыми поправками в уголовном законодательстве у адвокатов нет права равного участия в судопроизводстве. «Мы вносим изменения, удобные только для правоохранительных органов, что плохо», — добавил он.

Памир Асанов попросил парламентариев поддержать законопроект в первом чтении как концепцию. На вопрос депутата о том, подписывает ли он сам документы, не читая, чиновник не ответил.
Ссылка: https://24.kg/vlast/153369/
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