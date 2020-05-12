У ГСБЭП есть вопросы о законности происхождения имущества Кубанычбека Жумалиева

В отношении депутата Жогорку Кенеша Кубанычбека Жумалиева начали досудебное производство. У сотрудников Финпола есть много вопросов о законности происхождения его имущества. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе ГСБЭП.

По ее данным, сейчас идет проверка по установлению фактов незаконного обогащения со стороны народного избранника. «Досудебное производство зарегистрировали в ЕРПП по статьям 323 «Незаконное обогащение» и 324 «Незаконное участие должностного лица в предпринимательской деятельности» УК КР», — отметили в ведомстве.

Ранее редакция 24.kg сообщала, что член Жогорку Кенеша Кубанычбек Жумалиев и его супруга народная артистка Кыргызстана Роза Аманова не указали в декларациях почти 50 компаний. СМИ также сообщали, что у депутата есть 33 компании, которые он скрыл от налоговой. Нардеп заявил, что большинство из них закрыты, а остальные переданы в доверительное управление.

Однако СМИ выявили еще 14 фирм, зарегистрированных на певицу, они также не указаны в декларациях депутата. При этом он три года подряд в отчетах о доходах и расходах указывал лишь дом, квартиру и машину. Речи о компаниях нет. В графе «близкие родственники» задекларированы только дом и машина «Ауди Q7» 2007 года выпуска.