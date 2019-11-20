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Общество

Депутат Кубанычбек Жумалиев о долях в 33 компаниях: Большинство из них закрыты

Депутат Жогорку Кенеша Кубанычбек Жумалиев прокомментировал информацию о 33 компаниях, зарегистрированных на его имя.

По его словам, информация о том, что он не сдал декларацию за 2017-й, недостоверна. Нардеп заверяет, что каждый год заполняет отчет о своих доходах и расходах.

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«Информация о компаниях, которые якобы принадлежат мне, появилась еще несколько лет назад. Тогда благодаря им мы выявили фирмы, которые не были закрыты в свое время, и ликвидировали все неработающие. Скрывать тут нечего. Остальные компании я после получения мандата депутата передал в доверительное управление. Поэтому в данное время не занимаюсь бизнесом, являюсь научным руководителем в Академии наук КР», — сказал он.

Кубанычбек Жумалиев считает, что информацию о его фирмах распространили намеренно.

«Некоторые люди начали подготовку к следующим выборам. Это их политика», — полагает он.

Напомним, что, по данным Economist.kg, депутат Жогорку Кенеша Кубанычбек Жумалиев от фракции «Бир Бол» скрыл от Налоговой службы 33 компании, в которых он выступает соучредителем. Все фирмы зарегистрированы на территории Кыргызстана, в некоторых он является еще и руководителем.

Ранее в рамках проекта Declarator издание выявило незадекларированное имущество других депутатов и чиновников.

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