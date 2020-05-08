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Власть

Режим ЧС в Кыргызстане будет продлен. Из поздравления президента страны

Срок режима чрезвычайной ситуации будет продлен. Об этом говорится в поздравлении президента Сооронбая Жээнбекова с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне.

Глава государства отмечает, что страна сейчас находится перед угрозой распространения коронавирусной инфекции, с одной стороны, и под негативным влиянием на экономику — с другой.

«Мы прилагаем все усилия для того, чтобы достойно выйти из данной непростой ситуации. Весь народ с пониманием отнесся к сложившейся ситуации, и терпеливо, с чувством большой ответственности соблюдал все правила ограничивающих мер. Такие согласованные совместные действия обеспечили надежный заслон дальнейшему распространению болезни. Теперь в целях оживления экономики предпринимаются меры по поэтапному предоставлению разрешения на ведение деятельности некоторым направлениям предпринимательства. Отдельные объекты бизнеса уже начали свою работу. Мы вынуждены последовательно восстановить деятельность бизнеса по всем отраслям. Тем не менее наша главная забота — это здоровье и жизни наших граждан. Поэтому по всей республике будет сохранен режим чрезвычайной ситуации, сроки которого будут еще продлены», — говорится в тексте.

Сооронбай Жээнбеков призывает граждан даже после снятия режима чрезвычайного положения строго соблюдать дисциплину и санитарно-гигиенические правила.

«Также после возобновления работы предприятий и взаимодействия людей нам следует неукоснительно соблюдать эти требования. Государство несет ответственность за сохранение здоровья общества. Но для недопущения распространения инфекции каждый гражданин должен чувствовать свою ответственность. Добровольная ответственность должна быть усилена. Работодатели и местные органы власти должны вести совместную работу по принятию необходимых мер. Настало время каждому из нас взять на себя ответственность за себя, за своих детей, за близких и за общество в целом. Выражаю всем глубокую признательность за соблюдение дисциплины и медицинских требований», — заявил Сооронбай Жээнбеков.
Ссылка: https://24.kg/vlast/152252/
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