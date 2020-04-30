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Власть

Казахстан готов пропустить граждан Кыргызстана, застрявших в Соль-Илецке

Правительство обещает в течение двух дней привезти граждан Кыргызстана, застрявших в Соль-Илецке (Оренбургская область России). Об этом заявил сегодня на заседании премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.

По его словам, Казахстан готов пропускать граждан, но требует, чтобы они оставили свой транспорт.

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«Граждан вывезут на специальных автобусах в сопровождении медиков. Кроме наших граждан в Соль-Илецке есть и представители других стран. Поэтому Казахстану трудно принять решение», — заявил глава кабмина.

По словам министра иностранных дел Чингиза Айдарбекова, Минздрав Казахстана выступил против открытия коридора гражданам Кыргызстана.

«Нам поступила нота, Казахстан согласен открыть путь — как гуманитарная акция. Были против многие руководители регионов соседней страны вплоть до Минздрава, но благодаря помощи некоторых членов правительства мы получили одобрение. В течение пары дней решим вопрос», — сообщил он.

По данным МИД, в Оренбургской области России на границе с Казахстаном находятся 67 автомашин и около 110 кыргызских граждан, которые ожидают открытия государственной границы Казахстана.

Ссылка: https://24.kg/vlast/151520/
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