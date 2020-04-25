13:08
USD 80.38
EUR 86.46
RUB 1.08
Власть

Правительство: Ошская детская онкобольница получит средства на покупку лекарства

«Из 60 миллионов сомов, предусмотренных на закупку химиопрепаратов, часть средств будет выделена Ошской детской больнице», — заявили в отделе информационного обеспечения аппарата правительства.

По его данным, на эти средства планируется закупить препараты для детей с онкологическими заболеваниями, в том числе для пациентов, проходящих лечение в отделении онкологии Ошской межобластной детской клинической больницы. Сейчас готовится список препаратов, и на заседании наблюдательного совета по здравоохранению и обязательному медицинскому страхованию этот вопрос будет детально рассмотрен.

«Сумма, предназначенная для онкологического отделения Ошской межобластной детской клинической больницы, будет определена, исходя из потребности в конкретных препаратах. Отметим, что в 2019 году неоднократно проводился тендер по закупке лекарств для онкологических больных, однако все они были признаны несостоявшимися из-за отсутствия поставщиков. Одновременно данные препараты включены в основной список Министерства здравоохранения. Часть препаратов уже поступила в республику, а остальное (аспарагиназа, метотрексат, цитозар) в связи с временным закрытием границ задерживается. Вопрос находится на контроле департамента лекарственного обеспечения и медицинской техники Министерства здравоохранения», — заключили в кабмине.

Напомним, накануне волонтеры сообщили, что ошская больница не получила средств на закупку препаратов для лечения онкологии у детей.
Ссылка: https://24.kg/vlast/151062/
просмотров: 162
Версия для печати
Материалы по теме
Динара Аляева: Детское отделение онкологии в Оше не получит деньги на лекарства
Проблем с лекарствами у онкопациентов не будет, заверили в Минздраве Кыргызстана
Тендер на приобретение химиопрепаратов проведет Минздрав
Женщина играла на скрипке, пока врачи удаляли ей опухоль мозга
Дети и онкология. Когда ждать поддержки от государства бесполезно
Ученые «расшифровали» раковые клетки и обещают революцию в лечении
Цифра дня. 160 миллионов сомов выделили на лекарства для онкобольных детей
Вывод ученых: смартфоны влияют на появление онкологических заболеваний
В Национальном центре онкологии используют несертифицированные лекарства
Генпрокуратура нашла подтверждение нарушениям в Национальном центре онкологии
Популярные новости
Начать поэтапный выход из&nbsp;режима&nbsp;ЧП предложила депутат Жогорку Кенеша Начать поэтапный выход из режима ЧП предложила депутат Жогорку Кенеша
Назгуль Ташпаева и&nbsp;Олег Панкратов освобождены от&nbsp;должностей Назгуль Ташпаева и Олег Панкратов освобождены от должностей
Сократить парламент седьмого созыва на&nbsp;30&nbsp;депутатов предлагает Дастан Бекешев Сократить парламент седьмого созыва на 30 депутатов предлагает Дастан Бекешев
В&nbsp;Кыргызстане начнут выявлять скрывших факт контакта с&nbsp;больными коронавирусом В Кыргызстане начнут выявлять скрывших факт контакта с больными коронавирусом
Бизнес
Beeline запускает льготный тариф для студентов за&nbsp;195 сомов Beeline запускает льготный тариф для студентов за 195 сомов
Твое сердце бьется не&nbsp;только для тебя. Профилактика инфаркта&nbsp;&mdash; это важно! Твое сердце бьется не только для тебя. Профилактика инфаркта — это важно!
Семь тысяч малоимущих семей получат гумпомощь от&nbsp;Мобильного оператора&nbsp;О! Семь тысяч малоимущих семей получат гумпомощь от Мобильного оператора О!
Как получить перевод Xoom (PayPal) в&nbsp;&laquo;Бакай Банке&raquo;? Как получить перевод Xoom (PayPal) в «Бакай Банке»?
25 апреля, суббота
12:50
Сегодня и завтра — рабочие дни для отдельных госорганов и банков Сегодня и завтра — рабочие дни для отдельных госорганов...
12:40
Рост безработицы и бедности в Кыргызстане. Эксперт о последствиях карантина
12:22
Правительство: Ошская детская онкобольница получит средства на покупку лекарства
12:14
Госдолг Кыргызстана. На каждого жителя приходится по $709
12:11
Тысячи защитных костюмов и миллион масок. Сколько помощи получил Кыргызстан