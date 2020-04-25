Правительство: Ошская детская онкобольница получит средства на покупку лекарства

«Из 60 миллионов сомов, предусмотренных на закупку химиопрепаратов, часть средств будет выделена Ошской детской больнице», — заявили в отделе информационного обеспечения аппарата правительства.

По его данным, на эти средства планируется закупить препараты для детей с онкологическими заболеваниями, в том числе для пациентов, проходящих лечение в отделении онкологии Ошской межобластной детской клинической больницы. Сейчас готовится список препаратов, и на заседании наблюдательного совета по здравоохранению и обязательному медицинскому страхованию этот вопрос будет детально рассмотрен.

«Сумма, предназначенная для онкологического отделения Ошской межобластной детской клинической больницы, будет определена, исходя из потребности в конкретных препаратах. Отметим, что в 2019 году неоднократно проводился тендер по закупке лекарств для онкологических больных, однако все они были признаны несостоявшимися из-за отсутствия поставщиков. Одновременно данные препараты включены в основной список Министерства здравоохранения. Часть препаратов уже поступила в республику, а остальное (аспарагиназа, метотрексат, цитозар) в связи с временным закрытием границ задерживается. Вопрос находится на контроле департамента лекарственного обеспечения и медицинской техники Министерства здравоохранения», — заключили в кабмине.

Напомним, накануне волонтеры сообщили, что ошская больница не получила средств на закупку препаратов для лечения онкологии у детей.