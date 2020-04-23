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Власть
Сюжет: Новый коронавирус

В Кыргызстане запущена система лабораторного диагностирования коронавируса

В Кыргызстане запущена система массового лабораторного диагностирования COVID-19. Об этом сообщает республиканский штаб.

По его данным, помещение предоставил Минздрав на производственной базе лаборатории вирусных исследований и редких инфекций при Республиканском центре карантинных и особо опасных инфекций.

В свою очередь в лаборатории Бонецкого сообщили о готовности провести 3 тысячи 55 бесплатных ПЦР-тестов для медиков и сотрудников правоохранительных органов.

На сегодня в Кыргызстане зарегистрирован 631 случай заражения коронавирусом. Из них 302 человека вылечились и 8 умерли.
Ссылка: https://24.kg/vlast/150936/
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