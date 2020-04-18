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Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Вернуть кыргызстанцев, застрявших в Новосибирске, требуют депутаты парламента

Вернуть кыргызстанцев, застрявших в Новосибирске, требуют от правительства депутаты парламента. Председатели двух комитетов — по правопорядку и по международным делам — Наталья Никитенко и Исхак Пирматов подготовили письмо премьер-министру страны Мухаммедкалыю Абылгазиеву. Об этом 24.kg сообщила Наталья Никитенко.

По ее словам, правительство слабо справляется с задачей — не помогает соотечественникам вернуться на родину. «Не зря наши граждане говорят, что о трудовых мигрантах вспоминают, лишь когда речь идет о формировании бюджета страны, но защитить их права не торопятся. Недопустимо относиться так к своим гражданам. В постановлении Жогорку Кенеша мы четко обозначили задачи — в течение недели решить вопрос доставки кыргызстанцев на родину и размещения их в обсервациях, а также — обеспечить всем необходимым. Нужно подсчитать потребности тех, кто пока вынужден оставаться за рубежом и направить средства из бюджета на их поддержку. Все эти меры должны были быть приняты изначально, план действий, финансирование. По окончании тяжелого периода ЧП действиям и бездействию ответственных лиц обязательно должна быть дана оценка», — отметила нардеп.

Она добавила, что при разговоре с кыргызстанцами, застрявшими в Новосибирске, выяснилось — руководство «Росавиа» не запрещало вылет в Кыргызстан, это официальный Бишкек ответил отказом.

«Получается, что чиновники нам солгали, глядя в глаза. В Новосибирске сложилась просто страшная ситуация: одна из наших гражданок предприняла попытку суицида. Многие находятся в плохом состоянии здоровья, есть пожилые, женщины с детьми», — подчеркнула Наталья Никитенко.

По обращению граждан из Новосибирска, поступившим видео и обращениям в комитет есть много вопросов: почему был отменен рейс на 11 апреля, чья в этом вина или некомпетентность? 

Наталья Никитенко

Отметим, накануне у женщины, попытавшейся покончить жизнь самоубийством, в Бишкеке скончался в реанимации супруг. Еще у одной пассажирки на позднем сроке угроза выкидыша, ее госпитализировали.

По данным правительства КР, один рейс из Новосибирска будет стоить $30 тысяч.

Напомним, тысячи кыргызстанцев застряли в местах пребывания и не могут вернуться домой, потому что многие страны приостановили авиасообщение в связи с угрозой распространения коронавируса.
Ссылка: https://24.kg/vlast/150446/
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13:10
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