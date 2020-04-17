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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

У кыргызстанки, застрявшей в Новосибирске, в Бишкеке в реанимации скончался муж

У кыргызстанки Саламат Касымбековой, застрявшей в Новосибирске с 19 марта, сегодня в реанимации скончался муж. Об этом 24.kg сообщила пассажирка Ирина Степкичева.

По ее словам, сама Саламат Касымбекова находится в очень плохом состоянии. На днях она пыталась покончить жизнь самоубийством, приняв большую дозу таблеток от артериального давления. Врачи ее спасли.

«Люди просто в отчаянии. Почему нас не могут вывезти домой? По непонятным причинам, рейс, запланированный на 11 апреля, отменен. Правительство врет, утверждая, что это «Росавиа» не дает разрешения на вылет. Мы встречались с руководителями этого представительства, они сказали, что борт вылетит в любой день, но отказывает Бишкек», — сказала Ирина Степкичева.

По данным правительства КР, один рейс из Новосибирска будет стоить $30 тысяч.

Напомним, тысячи кыргызстанцев застряли в местах пребывания и не могут вернуться домой, потому что многие страны приостановили авиасообщение в связи с угрозой распространения коронавируса.

Сегодня стало известно, что в Бишкек из Стамбула вылетел самолет с кыргызстанцами.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/150405/
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