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Сюжет: Новый коронавирус

Пассажирка рейса Новосибирск — Бишкек предприняла попытку самоубийства

Кыргызстанка Саламат Касымбекова, застрявшая в Новосибирске вместе с другими 130 соотечественниками, пыталась покончить жизнь самоубийством. Об этом 24.kg сообщила Ирина Степкичева.

По ее словам, женщина приняла большую дозу таблеток от артериального давления. Ее увезли в больницу. «Она наглоталась таблеток от отчаяния — в Бишкеке ее муж находится в реанимации, за ним некому ухаживать», — рассказала Ирина Степкичева.

Накануне, выступая на совместном заседании профильных комитетов, министр транспорта и дорог Жанат Бейшенов заявил, что в организации рейса из Новосибирска отказали в компании «Росавиа». По данным правительства, один рейс из Новосибирска будет стоить $30 тысяч.

Напомним, тысячи кыргызстанцев застряли в местах пребывания и не могут вернуться домой, потому что многие страны приостановили авиасообщение в связи с угрозой распространения коронавируса.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/150211/
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