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Власть

Депутат обвиняет Таджикистан в начале работ на неописанном участке границы

Таджикистан в рамках противодействия распространению коронавирусной инфекции начал копать окопы на неописанном участке государственной границы. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил депутат Таабылды Тиллаев.

Он обратился к правительству с требованием не забывать о вопросе национальной безопасности на фоне борьбы с новым вирусом.

«В некоторых местах таджики уже на 100 метров продвинулись со своими работами в сторону Кыргызстана. Это достоверная информация. Примите меры, вопрос я держу на контроле. Сейчас надо принять меры, иначе потом трудно будет вернуть наши земли назад», — заявил Таабылды Тиллаев.

Отметим, в Таджикистане пока не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией. В карантине с подозрением на вирус находятся около 2 тысяч человек. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/150193/
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