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Власть

Кубатбек Боронов: Надо уделить внимание новостройкам и жителям дач

Особое внимание при оказании помощи необходимо уделить нуждающимся жителям новостроек вокруг Бишкека и лицам, проживающим на дачных участках. Об этом на заседании республиканского штаба заявил первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов.

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По его словам, помощь малообеспеченным семьям должна быть оперативной, доступной и равномерной. В решении этого вопроса от местных органов власти требуется мобильность.

«Нуждающиеся семьи не должны остаться без помощи. Наборы продовольственных товаров должны раздаваться не по месту регистрации, а по фактическому месту проживания граждан», — отметил Кубатбек Боронов.

Он сказал, что жители окраин столицы не могут снять деньги в банкоматах. Им приходится ездить в центр. Чиновник поручил провести работу с коммерческими банками для решения проблемы.
Ссылка: https://24.kg/vlast/149260/
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