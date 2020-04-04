Пишите письма. Депутаты будут собирать жалобы на действия госорганов

Депутаты Жогорку Кенеша будут собирать жалобы населения на работу госорганов. Об этом сообщила председатель комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции Наталья Никитенко.

По ее словам, для реализации представительной и контрольной функции Жогорку Кенеша и обеспечения более эффективной и бесперебойной связи с гражданами в период ЧС и ЧП открыта специальная электронная почта. На нее можно отправлять письма и сообщения о нарушениях со стороны государственных органов, органов местного самоуправления, должностных лиц.

«Мы также призываем рассказывать о ситуациях, требующих незамедлительного реагирования и жалоб. Письма будут рассмотрены и направлены в органы прокуратуры и иные государственные органы для принятия решений и своевременного реагирования. Просим оставлять в письме контактные данные для обратной связи», — заключила депутат.

Письма с жалобами и претензиями можно отправлять на электронную почту pravoporyadok7@gmail.com.