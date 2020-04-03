Стало известно, кто придет вместо Аиды Исмаиловой в Жогорку Кенеш

Стало известно, кто придет в Жогорку Кенеш вместо члена фракции «Республика — Ата Журт» Аиды Исмаиловой, которая стала вице-премьер-министром вместо Алтынай Омурбековой.

Как сообщили 24.kg в ЦИК, мандат получит следующий по списку кандидат Аккулу Бердиев.

Из открытых источников известно, что ему 54 года и он является генеральным менеджером ОсОО, занимающегося грузовыми перевозками.

Отметим, что те претенденты, которые должны были занять освободившееся кресло, ранее были исключены из партии на основании собственного заявления.