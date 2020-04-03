18:25
USD 84.90
EUR 92.70
RUB 1.09
Власть

Стало известно, кто придет вместо Аиды Исмаиловой в Жогорку Кенеш

Стало известно, кто придет в Жогорку Кенеш вместо члена фракции «Республика — Ата Журт» Аиды Исмаиловой, которая стала вице-премьер-министром вместо Алтынай Омурбековой. 

Как сообщили 24.kg в ЦИК, мандат получит следующий по списку кандидат Аккулу Бердиев.

Из открытых источников известно, что ему 54 года и он является генеральным менеджером ОсОО, занимающегося грузовыми перевозками. 

Отметим, что те претенденты, которые должны были занять освободившееся кресло, ранее были исключены из партии на основании собственного заявления. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/149075/
просмотров: 1094
Версия для печати
Материалы по теме
Скандальный мандат. В Бишкекском городском кенеше появился новый депутат
ЦИК не может лишить Омурбека Бабанова мандата из-за отсутствия его заявления
Комитет Жогорку Кенеша призывает СДПК воздействовать на депутата Карамушкину
В СДПК не комментируют ссору коллег с Ириной Карамушкиной
Икрам Илмиянов отказался идти в депутаты Жогорку Кенеша
Популярные новости
Сооронбай Жээнбеков раскритиковал действия республиканского штаба и&nbsp;Минздрава Сооронбай Жээнбеков раскритиковал действия республиканского штаба и Минздрава
Совбез обсудил проблемы из-за коронавируса. О&nbsp;чем говорил Сооронбай Жээнбеков Совбез обсудил проблемы из-за коронавируса. О чем говорил Сооронбай Жээнбеков
Кыргызстан не&nbsp;выдержит карантин больше месяца. Депутаты требуют решить проблемы Кыргызстан не выдержит карантин больше месяца. Депутаты требуют решить проблемы
Давайте не&nbsp;будем лицемерить. Зайнидин Курманов об&nbsp;инициативе о&nbsp;референдуме Давайте не будем лицемерить. Зайнидин Курманов об инициативе о референдуме
Бизнес
Бесконтактные платежи для вашего бизнеса Бесконтактные платежи для вашего бизнеса
Постинфекционная астения: как восстановиться? Постинфекционная астения: как восстановиться?
Директор Таласского ОМЦО готов судиться с&nbsp;O! за&nbsp;ложную информацию в&nbsp;СМИ Директор Таласского ОМЦО готов судиться с O! за ложную информацию в СМИ
&laquo;НУР Телеком&raquo; хочет равный доступ для всех абонентов к&nbsp;дистанционному обучению «НУР Телеком» хочет равный доступ для всех абонентов к дистанционному обучению
3 апреля, пятница
17:54
Стало известно, кто придет вместо Аиды Исмаиловой в Жогорку Кенеш Стало известно, кто придет вместо Аиды Исмаиловой в Жог...
17:42
Режим ЧП в Бишкеке. В реабилитационном зоопарке нечем кормить животных
17:41
ВОЗ: Споры вокруг ношения масок продолжаются
17:29
Режим ЧП. Никаких правовых оснований для карательных решений чиновников нет
17:00
Только в двух странах постсоветского пространства не зарегистрирован коронавирус