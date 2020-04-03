Референдум по изменению Конституции. Сколько законов нарушил Курманкул Зулушев

1 апреля на общественное обсуждение вынесен законопроект о назначении референдума, на котором кыргызстанцам предлагается проголосовать, при какой форме правления они хотят жить — парламентской или президентской.

Инициатор законопроекта — депутат парламента Курманкул Зулушев. Однако сам он с журналистами общается неохотно. Что побудило нардепа на такой шаг, не комментирует. Настаивает лишь на том, что это его личная инициатива.

Но в том виде, в котором член фракции «Республика — Ата Журт» вынес документ на общественное обсуждение, его обсуждать нельзя. Инициатор нарушил сразу несколько законов страны, в том числе и нормы Конституции.

О нарушении баланса между ветвями власти

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Итак, Курманкул Зулушев вынес на общественное обсуждение проект закона «О назначении референдума по определению государственного устройства Кыргызской Республики (всенародного голосования)». Он неожиданно для многих предложил задуматься согражданам над моделью управления государством.

Юристы правовой клиники «Адилет» отмечают, что существующая форма правления закреплена в Конституции сразу в нескольких разделах. В них определены основные функции и полномочия президента, Жогорку Кенеша и правительства.

«Эти разделы Основного закона закрепляют меры, не допускающие узурпации одной из ветвей всей полноты власти в государстве, то есть определяют систему сдержек и противовесов», — подчеркивают они.

По словам юристов, это позволяет в случае выхода одной из ветвей власти за пределы своих полномочий другим применить соответствующие меры, направленные на восстановление законности в государстве.

Независимо от того, выберет население парламентскую или президентскую форму государственного управления, результаты референдума неизбежно приведут к необходимости внесения изменений в Конституцию, как минимум в некоторые ее разделы.

По мнению юристов, изменения должны вноситься в рамках процедуры, предусмотренной частью 2 статьи 114 Конституции КР. Основной закон гласит: если изменения вносятся Жогорку Кенешем, то по инициативе большинства от общего числа депутатов (то есть минимум 61 парламентарий); если изменения выносятся на референдум, то по инициативе не менее 2/3 от общего числа депутатов (то есть минимум 81 нардеп).

Нам подсовывают кота в мешке

«При этом в самом проекте закона должно быть обязательно прописано, какие именно изменения будут вноситься в Конституцию. Однако, как следует из проекта закона, он был инициирован лишь одним депутатом», — поясняют юристы.

Они также заметили, что форма правления не определяется лишь одним ее названием.

«В мире не существует универсальной формулы, которая бы определяла полный перечень компетенций, как при президентской, так и при парламентской формах государственного управления, для каждой из стран, это свой определенный набор компетенций. Но предлагаемая постановка вопроса практически не дает ответа: каким образом изменится форма государственного управления в случае проведения референдума? Каким образом изменятся компетенции и полномочия президента и парламента? Будут ли изменяться сроки их деятельности? Изменится ли объем компетенций действующего главы государства? Каким образом будет устроена система сдержек и противовесов? И многие другие вопросы», — отмечают в «Адилете».

Они считают, что на референдум должен выноситься вопрос не только о названии формы правления — парламентская или президентская, но и вопросы, касающиеся порядка образования высших государственных органов власти, сроков их деятельности и компетенции, порядка взаимодействия органов между собой и с населением, степени участия населения в их формировании. При этом по каждому вопросу или блоку вопросов гражданам должна быть предоставлена возможность проголосовать отдельно.

Граждане, голосующие на референдуме, должны знать, за что именно они голосуют и к каким последствиям это приведет.

Нет, нет и еще раз нет

Юристы раскритиковали и саму постановку вопроса, и предлагаемых к нему вариантов ответов, выносимых проектом закона на референдум.

Фото скриншот с сайта Жогорку Кенеша. Постановка вопроса, предлагаемая Курманкулом Зулушевым, инициатором законопроекта о референдуме

Они сказали, что Закон «О референдуме КР» гласит: вопрос должен быть сформулирован таким образом, чтобы исключалась возможность его множественного толкования и можно было дать лишь однозначный ответ.

«Гипотетически представим такую ситуацию, что граждане проголосовали, дважды ответив «Нет». Это маловероятно, но все же возможно. Тогда к каким последствиям приведут результаты такого голосования? Следуя логике, должна быть и не президентская, и не парламентская система государственного управления? Смешанная система? Это еще раз говорит в пользу доводов о том, что по каждому из предлагаемых и предполагаемых изменений должен ставиться отдельный вопрос», — подчеркивается в анализе юристов «Адилета».

Страна у пропасти, но вы голосуйте

Эксперты также задаются вопросом целесообразности проведения референдума, когда в стране все силы брошены на борьбу с коронавирусом.

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Напомним, что инициатор проведения референдума Курманкул Зулушев предлагает совместить его с выборами депутатов в парламент КР и провести 4 октября 2020 года.

«В 2016-м в Кыргызской Республике референдум (по внесению изменений в Конституцию. — Прим. 24.kg) был совмещен с запланированными выборами в местные кенеши. Для этого из бюджета дополнительно было выделено порядка 363,7 миллиона сомов. Таким образом, даже при совмещении парламентских выборов и референдума из бюджета потребуются дополнительные средства, о чем и говорится в справке-обосновании. Учитывая сложившуюся ситуацию, связанную с распространением коронавируса и сопутствующими факторами снижения экономических показателей и возможного дефицита бюджета, насколько будет целесообразно проводить референдум и изыскивать на него дополнительные денежные средства?» — задаются вопросом юристы «Адилета».

К тому же в законодательстве существует прямое ограничение на проведение референдума в случае введения чрезвычайного положения.

«Согласно части 1 статьи 9 Закона «О референдуме в КР», «референдум не проводится в условиях военного или чрезвычайного положения, введенного на всей территории республики или в отдельных местностях», — напоминают юристы.

Правовая клиника «Адилет» предлагает парламентскому комитету по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту рекомендовать Жогорку Кенешу отклонить законопроект в первом чтении и направить его на доработку.