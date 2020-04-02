Плохая работа республиканского штаба. Какие претензии у Совета безопасности

Совет безопасности разъяснил решение об отставках членов кабинета министров — вице-премьера Алтынай Омурбековой и министра здравоохранения Космосбека Чолпонбаева.

В комментарии Совбеза говорится, что «в целях информирования общественности предоставляется более полная информация о недостаточных мерах по предупреждению проникновения коронавирусной инфекции в страну, которые привели Совет безопасности к решению рекомендовать премьер-министру страны принять меры в отношении ответственных лиц правительства».

Уточняется, что в период с 27 января по 31 марта Советом безопасности было проведено пять заседаний, на которых приняты решения, направленные на недопущение проникновения коронавирусной инфекции на территорию страны.

В целях координации государственных органов правительству рекомендовалось создать республиканский штаб.

«Но им (штабом) своевременно не были созданы и проконтролированы, а в отдельных случаях не были приняты надлежащие меры по недопущению завоза и распространения вируса. В частности, штаб под руководством вице-премьер-министра Алтынай Омурбековой должен был организовать работу всех специализированных лабораторий в полную мощь, в том числе мобильных, обеспечить их необходимым запасом тест-систем, реагентов и расходных материалов к ним. Эта работа не была выполнена. На протяжении длительного времени для проведения диагностики лиц на наличие у них коронавирусной инфекции было задействовано только две лаборатории, позже были задействованы еще три», — отмечает Совбез.

Совбез указывает, что после соответствующих рекомендаций количество функционирующих лабораторий было увеличено до 10.

Стоимость реагентов и тест-систем в конце января была минимальная. А в момент объявления пандемии она из-за повышенного спроса возросла в более чем три раза.

«Вирусологи и лаборанты в январе 2020 года неоднократно обращались в адрес руководства Министерства здравоохранения, в том числе и к министру Космосбеку Чолпонбаеву о необходимости приобретения реагентов и тест-систем для проведения анализа и выявления лиц, заразившихся коронавирусом. Однако их обращения были проигнорированы. В результате сейчас в авральном режиме и разными способами идет работа по изысканию и доставке из зарубежных государств необходимых материалов для обеспечения работы лабораторий», — отмечается в сообщении Совбеза.

В Совбезе напомнили, что еще до проникновения коронавирусной инфекции на территорию страны республиканскому штабу и Министерству здравоохранения было рекомендовано:

В срок до 30 января 2020 года разработать детализированный план действий по предотвращению распространения нового коронавируса на территории Кыргызской Республики, в том числе прибывающих из КНР и стран, где зафиксированы случаи заражения, а также предусматривающий безотлагательные меры при выявлении случаев заражения новым коронавирусом на территории республики. Круглосуточно в тесном взаимодействии со всеми заинтересованными государственными органами осуществлять мониторинг заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями на всех уровнях в целях своевременного выявления случаев заражения и недопущения дальнейшего распространения нового коронавируса среди населения, В тесном взаимодействии с Государственной пограничной службой Кыргызской Республики и Государственной таможенной службой усилить санитарно-эпидемиологический и миграционный контроль в пунктах пропуска на государственной границе, в том числе на объектах воздушного, автомобильного и железнодорожного транспорта. Полностью оснастить все контрольно-пропускные пункты необходимыми средствами защиты и выявления случаев заражения новым коронавирусом, в том числе стационарными и портативными тепловизорами. Установить обязательное медицинское наблюдение за всеми лицами, прибывающими из КНР и других стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, по месту их проживания. Обеспечить готовность медицинских учреждений к оказанию необходимой помощи населению в случае ухудшения эпидемиологической ситуации в республике. Совместно с соответствующими государственными органами обеспечить привлеченных медицинских работников, задействованных в противоэпидемиологических мероприятиях на контрольно-пропускных пунктах через государственную границу Кыргызской Республики, специальными средствами химико-биологической защиты с учетом потребностей. Рекомендовать министру здравоохранения в оперативном порядке лично проинспектировать все контрольно-пропускные пункты на границе на соответствие эпидемиологическим требованиям по предотвращению распространения нового коронавируса, в том числе техническому, материальному оснащению и укомплектованию данных пунктов пропуска медицинским персоналом.

На всех заседаниях Совета безопасности руководители задействованных государственных органов неоднократно были предупреждены о персональной ответственности за реализацию рекомендованных мероприятий и эпидемиологическую ситуацию в стране.

«Однако в результате неорганизованности работы республиканского штаба под руководством вице-премьер-министра, ненадлежащей координации государственных органов, непринятия своевременных решений, безответственного отношения министра здравоохранения к возложенным на него должностным обязанностям был допущен ряд критических ошибок, в результате которых лица, зараженные коронавирусной инфекцией, не были своевременно выявлены и изолированы в местах обсервации до полного выздоровления. На последнем заседании Совета безопасности 31 марта министр здравоохранения признал свои упущения в организации и реализации мероприятий, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции.

В своих отчетах и докладах руководство Министерства здравоохранения предоставляло информацию, которая не отражала реальную картину о принимаемых мерах.

Совбез подчеркивает, что Министерству здравоохранения поручалось приобрести запасы необходимых медикаментов и средств, в том числе средства индивидуальной защиты (костюмы, маски, перчатки, дезинфектанты, реагенты). Однако реализация большей части рекомендованных Советом безопасности мероприятий была ограничена только проведением совещаний. Принимаемые руководимым вице-премьер-министром Алтынай Омурбековой республиканским штабом решения не были своевременно доведены до областей и районов республики. Отсутствовал контроль их исполнения.

«В результате этого не было какой-либо координации работы областных штабов, что повлияло на оценку реальной обстановки в регионах страны. Еще в январе 2020 года на заседании Совета безопасности было поручено обеспечить необходимое количество медицинских масок для врачей, задействованных служб и населения республики. Однако со стороны штаба работа не была проведена своевременно. В результате чего произошел резкий дефицит медицинских изделий, что вызвало ажиотаж среди населения», — объясняет Совбез.

В комментарии указывается, что в дальнейшем, когда были выявлены первые случаи проникновения коронавирусной инфекции на территорию страны, на заседании Совета безопасности принято решение о проведении ряда дополнительных мер по недопущению распространения вируса.

Несмотря на это, руководителями штаба и Минздрава по-прежнему формально принимались меры по недопущению дальнейшего распространения вирусной инфекции.

Безответственное отношение стало причиной сложившейся ситуации в КР недовольства и озабоченности общественности.

«В отдельных районах, где действует режим чрезвычайной ситуации и введено чрезвычайное положение, работа санитарно-карантинных постов была организована крайне плохо. Некоторые посты не были обеспечены тепловизорами, сотрудники, задействованные в их работе, не были оснащены средствами индивидуальной защиты», — подчеркнули в Совете безопасности.

Секретариат Совбеза привел пример, как после выявления факта заражения в Казахстане гражданина, который выехал из Кыргызстана, Министерство здравоохранения не приняло достаточных мер по получению его установочных данных для оперативного выявления лиц, контактировавших с ним.

«Эта работа не проводилась, несмотря на неоднократные поручения, данные лично министру здравоохранения. Только благодаря работе правоохранительных органов и работников органов здравоохранения на местах были установлены и помещены в обсервацию те лица, которые были в прямом контакте с зараженным. В связи с безответственным подходом вице-премьер-министра Омурбековой и министра здравоохранения Чолпонбаева к своим обязанностям проводимая работа государственных органов по предупреждению проникновения коронавирусной инфекции на территорию страны была неэффективной. Поэтому к этой работе вынуждено подключаются дополнительные силы, а также изыскиваются финансовые ресурсы. Все вышеуказанные факты негативно повлияли на эпидемиологическую ситуацию в Кыргызстане и привели к росту числа зараженных граждан», — считают в Совбезе.

Напомним, накануне парламент утвердил в должности вице-премьер-министра Аиду Исмаилову, и министром здравоохранения стал Сабиржан Абдикаримов.