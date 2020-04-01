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Власть

Парламент одобрил кандидатуры Аиды Исмаиловой и Сабиржана Абдикаримова

Сегодня депутаты Жогорку Кенеша рассмотрели кандидатуры на посты вице-премьер-министра Аиды Исмаиловой и министра здравоохранения Сабиржана Абдикаримова.

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Парламентарии одобрили новых членов правительства.

За Аиду Исмаилову проголосовал 91 нардеп, за Сабиржана Абдикаримова — 95.

Спикер Дастанбек Джумабеков отметил, что у Аиды Исмаиловой есть опыт работы в профильных комитетах и она должна его применить на новом месте. Он также выразил надежду, что новые члены кабмина помогут правительству выйти из текущей ситуации с коронавирусом.

Торага также сказал, что на спецсчет по борьбе с коронавирусом поступило 4 миллиона сомов. Это месячная зарплата парламентариев.

Напомним, что сегодня президент подписал указ об освобождении от занимаемых должностей министра здравоохранения Космосбека Чолпонбаева и вице-премьер-министра Алтынай Омурбековой.
Ссылка: https://24.kg/vlast/148849/
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