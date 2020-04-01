Не шутка. В Кыргызстане хотят провести референдум по изменению формы правления

На общественное обсуждение вынесен законопроект о назначении референдума, на котором предлагается гражданам проголосовать, при какой форме правления они хотят жить — парламентской или президентской.

Инициатор законопроекта депутат парламента Курманкул Зулушев. Сам автор для комментариев недоступен. Документ размещен на сайте парламента.

Автор предлагает назначить референдум на 4 октября 2020 года и провести его вместе с выборами в Жогорку Кенеш. Инициатор отмечает, что подобное уже практиковалось — в 2016 году в один день были проведены выборы в 405 местных кенешей вместе с референдумом.

«Проведение вместе с очередными выборами депутатов Жогорку Кенеша референдума создаст предпосылки политическим партиям, участвующим в парламентских выборах, подробнее выразить свое мнение при выборе той или иной формы государственного управления и, самое основное, обеспечит наблюдение при проведении референдума на высоком уровне», — уточняется в справке-обосновании.

Отмечается, что законом о назначении референдума определяется дата проведения всенародного голосования и формулировка вопроса (вопросов), при этом дата проведения плебисцита может быть назначена на любой выходной день не позднее четырех месяцев со дня вступления в силу закона о назначении референдума — не позднее 3 июля.

Ранее, в Жогорку Кенеш поступило предложение — народная инициатива о проведении всенародного голосования. Инициаторы предлагали вынести три вопроса, включая и определение формы правления.

Отметим, что последний референдум в Кыргызстане по внесению изменений в Основной закон проходил 11 декабря 2016-го. Всего за годы независимости в республике проведено восемь плебисцитов, и все касались внесения поправок в Конституцию.

Напомним, что выборы в местные кенеши, назначенные на 12 апреля 2020 года, перенесены из-за введения режима чрезвычайного положения и распространения коронавируса в республике. В связи с эпидемиологической ситуацией отдельные депутаты парламента также предлагают перенести дату проведения выборов в парламент КР.