В парламенте предлагают открыто публиковать адреса заразившихся коронавирусом

Депутат Жогорку Кенеша Махабат Мавлянова предлагает открыто публиковать адреса заразившихся коронавирусом. Об этом она заявила сегодня на заседании парламента.

По словам нардепа, открытость усилит ответственность граждан и поможет выявить новые случаи.

«Почему мы скрываем? Это ведь не ВИЧ. Если открыть их данные, соседи, люди, которые контактировали с заболевшими, сами пойдут сдавать анализы», — сказала Махабат Мавлянова.

В Кыргызстане на сегодня 111 подтвержденных фактов коронавируса. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час.