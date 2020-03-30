Готовимся к худшему. Зачем Минздрав просит столько помощи у других стран

Никто не может предсказать развитие ситуации с распространением коронавируса. Об этом на пресс-конференции сообщил министр здравоохранения Космосбек Чолпонбаев, отвечая на вопрос, зачем Кыргызстан просит столько гуманитарной помощи.

«Даже в развитых странах мы видели, как с одного случая шло быстрое распространение. Надо быть готовыми ко всему. В любом случае мы должны готовиться к худшему, если, не дай бог, получится», — сказал он.

По мнению министра, республика с первых дней принимала правильные решения для недопущения проникновения и распространения коронавируса, в частности, закрывая границы.

«Сейчас уже многие государства так поступают. Это сделано для того, чтобы дать возможность работать внутри страны. Самое главное, своевременно выявлять и лечить. И это зависит от нас», — добавил он.

На сегодня в Кыргызстане 94 подтвержденных случая коронавируса. Трое находятся в тяжелом состоянии. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час.