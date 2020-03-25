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Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Комендантский час: маршрутный лист заполняется от руки и о других правилах

Определены чрезвычайные меры, временные ограничения прав и свобод граждан и их дополнительные обязанности на отдельных территориях Кыргызстана. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата кабмина.

Как выйти из дома

В Бишкеке, Оше, Джалал-Абаде, Ноокатском и Кара-Суйском районах Ошской области, в Сузакском районе Джалал-Абадской области с сегодняшнего дня вводят чрезвычайное положение и комендантский час.

Отмечается, что передвижение для всех граждан, за исключением тех, кому выдадут пропуск, а это сотрудники органов внутренних дел, медицинские и государственные служащие, ограничивается на период с 20.00 до 7.00 (ночное время). Будет установлен комендантский час.

Передвижение для остальных граждан с 7.00 до 20.00 будет ограничено, за исключением походов в продовольственные магазины, аптеки, медицинские учреждения, и только при наличии документа, удостоверяющего личность и составленной от руки анкеты.

Анкета должна содержать следующие данные:

— Ф.И.О.;

— номер телефона;

— причина выхода из дома;

— время выхода;

— время возврата;

— адрес места жительства;

— адрес пункта назначения.

С 7.00 до 20.00 (дневное время) не будет ограничено передвижение граждан и транспорта, вовлеченного в жизнедеятельность городов и районов, а также стратегических и иных объектов государственной деятельности, за исключением граждан с пропиской вне территорий, в которых введен режим чрезвычайного положения.

А как быть неместным?

Въезд на территории, в которых введен режим чрезвычайного положения, запрещен, за исключением граждан с соответствующей местной пропиской.

В режиме есть перечень видов разрешенной предпринимательской деятельности. Передвижение работников из этого перечня осуществляется также с 7.00 до 20.00 на основании справки с места работы, заверенной руководителем предприятия, с учетом заранее определенного маршрута и исключительно на автотранспорте, организованном предприятием.

Заявка подается на рассмотрение комендатуры территории за подписью руководителя и с печатью компании. Со стороны территориальной комендатуры копии передаются на блок-посты соответствующего района перемещения автотранспортных средств.

Что будет работать

В режиме чрезвычайного положения разрешается производство, транспортировка и реализация:

— продуктов питания и продовольствия в натуральном, сыром и переработанном виде, включая сопутствующие производство упаковки, тары и другие;

— лекарственных средств и медицинских препаратов;

— изделий и принадлежностей горюче-смазочных материалов и газовых баллонов.

Эта деятельность в соответствующих местах производства и торговых точках, продуктовых павильонах, магазинах, рынках, крупных торговых сетях, аптеках и АЗС. Разрешается предоставление услуг коммерческим банкам и службам жилищно-коммунального хозяйства.

Но производство, транспортировка и реализация товаров, а также предоставление услуг разрешены при условии обеспечения 5 квадратных метров на одного человека в зоне обслуживания с соблюдением дистанции в очереди не менее 1,5 метра между клиентами и покупателями.

Частным охранным агентствам разрешается вести свою деятельность, если она связана с обеспечением безопасности вышеуказанных предприятий.

Что касается мелких стационарных и передвижных точек, кафе, ресторанов, столовых и других пунктов общественного питания, их деятельность разрешена при осуществлении реализации продукции на вынос.

Перевозки грузов для обеспечения бесперебойной доставки продуктов питания, товаров медицинского назначения, перевозка грузов и почтовых отправлений автомобильным транспортом в городах, между городами и регионами, а также в международном двустороннем и транзитном сообщении ограничиваться не будут на основании заявки предприятия.
Ссылка: https://24.kg/vlast/147879/
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