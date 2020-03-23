Коронавирус в Кыргызстане. Правительство сократило свои расходы

Правительство Кыргызстана сократило все свои расходы. Об этом на брифинге сообщил вице-премьер-министр Эркин Асрандиев.

По его словам, в частности, на ремонт оборудования и покупку автомобилей. Отменены также все заграничные командировки.

«Бизнес выступил с предложением сбора денег, в настоящий момент в двух банках аккумулированы 8 миллионов 702 тысячи сомов. Ни одного сома с этого счета не потрачено. Расходование средств согласовывается с Жогорку Кенешем. Мы будем еженедельно информировать, на какие потребности и нужды тратятся эти деньги», — заверил Эркин Асрандиев.