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Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Коронавирус в Кыргызстане. Правительство сократило свои расходы

Правительство Кыргызстана сократило все свои расходы. Об этом на брифинге сообщил вице-премьер-министр Эркин Асрандиев.

По его словам, в частности, на ремонт оборудования и покупку автомобилей. Отменены также все заграничные командировки.

«Бизнес выступил с предложением сбора денег, в настоящий момент в двух банках аккумулированы 8 миллионов 702 тысячи сомов. Ни одного сома с этого счета не потрачено. Расходование средств согласовывается с Жогорку Кенешем. Мы будем еженедельно информировать, на какие потребности и нужды тратятся эти деньги», — заверил Эркин Асрандиев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/147643/
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