Из Москвы не могут вылететь 300 граждан КР. Депутаты требуют отправить самолет

В Москве застряли 300 граждан Кыргызстана, они не могут вылететь на родину. Об этом стало известно сегодня на заседании парламентской коалиции большинства во время рассмотрения отчета правительства.

Депутат Улукбек Ормонов попросил кабмин срочно направить самолет в Москву, чтобы организовать вылет соотечественников.

По данным сайта kginfo.ru, кыргызстанцы находятся в аэропорту «Жуковский». Они должны были лететь рейсом № 62-467 авиакомпании «Уральские авиалинии» по маршруту Москва — Бишкек — Ош. Вылет отменили после регистрации, но кыргызстанцев не выпускают из стерильной зоны аэропорта.



«Два груза-200 должны были быть доставлены этим отмененным рейсом, еще два груза-200 планировалось отправить следующим рейсом, который тоже должен был вылететь из Москвы сегодня, 20 марта, но он тоже был отменен», — сообщает издание.

Ранее стало известно, что все международные рейсы отменены за исключением рейсов в Россию. Всего временно будет осуществляться три рейса — в Москву и обратно, а также в Новосибирск.

В республиканском штабе напоминают, эти меры приняты для предотвращения завоза новых случаев коронавируса и будут временными — до особого распоряжения.