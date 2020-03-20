Коронавирус в Кыргызстане. Все международные рейсы отменены, но есть исключение

С 20 марта отменяются все международные авиарейсы в/из города Бишкек и Ош. Решение принято республиканским штабом.

Уточняется, что исключение составляют грузовые перевозки, а также пассажирские авиарейсы по следующим маршрутам:

Москва — Бишкек — Москва будет курсировать пока один раз в неделю;

Москва — Ош — Москва будет курсировать один раз в неделю;

Новосибирск — Бишкек — Новосибирск будет курсировать один раз в неделю.

В штабе напоминают, эти меры приняты для предотвращения завоза новых случаев коронавируса и будут временными — до особого распоряжения.