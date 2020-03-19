В Кыргызстане перепись населения отложили на месяц

Перепись населения отложили на месяц. Об этом заявили сегодня на встрече президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова с торага Жогорку Кенеша Дастанбеком Джумабековым, премьер-министром Мухаммедкалыем Абылгазиевым и лидерами парламентских фракций, сообщила пресс-служба главы государства.

Перепись пройдет с 23 апреля по 1 мая 2020 года.

Кроме того, на встрече обсудили ситуацию с коронавирусом. Глава государства отметил, что Кыргызстан наряду с мировым сообществом столкнулся с серьезным испытанием — в стране зарегистрированы первые случаи заболевания коронавирусом.

Сооронбай Жээнбеков подчеркнул, что принимаются максимальные меры по недопущению дальнейшего распространения инфекции, на территории Сузакского района ввели режим чрезвычайной ситуации, активно работают два республиканских штаба.

«Ситуация полностью находится под контролем. На заседаниях Совета безопасности своевременно приняты соответствующие решения, которые сегодня на исполнении. Большая армия медиков усиленно трудилась над недопущением проникновения инфекции в страну. Проведена хорошая работа по обеспечению экономической безопасности и предупреждению заболевания. Мы выражаем благодарность всем, кто выполнял эту работу и желаем в дальнейшем выдержки. Но есть и недостатки, должна проводиться работа над их устранением», — отметил Сооронбай Жээнбеков.

Президент призвал поддержать круглосуточно работающих медиков и тех, кто обеспечивает экономическую безопасность страны.

«Очень легко критиковать деятельность и давать наставления республиканским штабам. Но сейчас не время увлекаться и блистать экспертным мнением. Мы все должны на деле оказать реальную помощь народу», — сказал он.

Глава государства добавил, что госорганы приняли активные меры по пресечению деятельности недобросовестных торговцев в экономической сфере, которые, пользуясь случаем, хотели обогатиться за счет повышения цен.

Теперь самое главное, я призываю не допустить политической спекуляции. Сооронбай Жээнбеков

Торага Дастанбек Джумабеков, лидеры фракций также отметили кропотливый труд медиков страны в борьбе с недопущением и выявлением коронавируса, высказали свои предложения для дальнейшей сплоченной работы всех ветвей власти. Также сообщено, что одна из фракций приняла решение перечислить месячную зарплату для оказания помощи врачам.

На встрече отметили, что каждый гражданин страны должен со всей ответственностью подойти к мерам по сохранению своего здоровья и окружающих его людей.