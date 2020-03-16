Правительство будет контролировать цены на 14 видов товаров

В правительстве Кыргызстана утвердили перечень из 14 видов товаров, на которые будет распространяться государственное регулирование цен.
Отмечается, что ограничения по цене коснутся следующих видов товаров:
- Мука пшеничная, ржаная.
- Хлеб (формовой).
- Молоко пастеризованное 2,5-3,2% жирности.
- Масло растительное (подсолнечное и хлопковое).
- Масло сливочное.
- Мясо (говядина, баранина, свинина, птица).
- Сахар-песок.
- Рис.
- Макаронные изделия.
- Яйца куриные.
- Картофель.
- Уголь.
- Бензин марки Аи-80 и Аи-92, дизельное топливо.
- Сжиженный газ.