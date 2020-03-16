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Власть

Правительство будет контролировать цены на 14 видов товаров

В правительстве Кыргызстана утвердили перечень из 14 видов товаров, на которые будет распространяться государственное регулирование цен.

Отмечается, что ограничения по цене коснутся следующих видов товаров:

  1.  Мука пшеничная, ржаная.
  2.  Хлеб (формовой).
  3.  Молоко пастеризованное 2,5-3,2% жирности.
  4.  Масло растительное (подсолнечное и хлопковое).
  5.  Масло сливочное.
  6.  Мясо (говядина, баранина, свинина, птица).
  7.  Сахар-песок.
  8.  Рис.
  9.  Макаронные изделия.
  10.  Яйца куриные.
  11.  Картофель.
  12.  Уголь.
  13.  Бензин марки Аи-80 и Аи-92, дизельное топливо.
  14.  Сжиженный газ.
Ссылка: https://24.kg/vlast/146595/
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