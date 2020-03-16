Правительство установит государственное регулирование цены на муку

Правительство установит государственное регулирование цен на муку. Об этом на заседании парламентского комитета по бюджету и финансам сообщил первый вице-премьер-министр Эркин Асрандиев.

По его словам, кабинет министров готовит соответствующее постановление и возьмет под контроль цены на муку.

По данным вице-премьера, на каждом контрольно-пропускном пункте на границе усилен контроль за ввозом и вывозом товаров.

Отметим, что в минувшие выходные по республике наблюдался спекулятивный рост цен на муку.

Финпол призывает кыргызстанцев сообщать обо всех фактах завышения цен на продукты питания и товары первой необходимости. Телефоны дежурной части: 0312323091, 0312323707.