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Власть

Депутата возмутило, что частный бизнес проверяет Счетная палата

Сегодня на заседании Жогорку Кенеша депутаты рассматривают изменения в Закон «О Счетной палате» и Бюджетный кодекс.

Предлагается проведение аудита деятельности предприятий и организаций независимо от формы собственности. Это, по данным инициаторов, необходимо для дачи заключений, ответов на вопросы правоохранительных органов по материалам досудебного прозводства по уголовному делу.

Депутат Бахадыр Сулейманов возмутился законопроектом. По его словам, Счетная палата не имеет права лезть в частную собственность. Ее глава Улукбек Марипов ответил, что по действующему законодательству Счетная палата проводит проверку вне зависимости от формы собственности, а законопроект вносится для исполнения решения Совета безопасности и он предусматривает только редакционные поправки.

«Фактически мы проводим аудит по возбужденным делам. Да, по природе своей мы должны проводить только плановые проверки. За последние три года к нам поступило 382 постановления о проведении проверки, в 217 случаях мы отказали», — сказал он.

Нардеп посоветовал исключить форму собственности из статьи о проверках.

«Вы вносите поправки в связи с принятием нового УПК. Исключите из закона проверки частной формы собственности. Зачем вам лезть туда? Есть судебная экспертиза, пусть ее назначают. Она пусть и покажет, были ли там государственные деньги, какой ущерб нанесен. Если нет государственных денег, вам зачем туда лезть? Вы что, будете ему говорить, как тратить зарплату? Или как продавать? Исключите проверки частной собственности, бизнесмены вам скажут спасибо», — подчеркнул Бахадыр Сулейманов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/146295/
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