Коронавирус завезут. Запретить депутатам командировки предлагает Дастан Бекешев

Депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев предложил запретить выезжать депутатам в командировки из-за распространения коронавируса в мире. Об этом он заявил на заседании Жогорку Кенеша.

По его словам, такие меры предпринимают парламенты многих стран мира.

«Некоторые депутаты находятся в Германии, там есть случаи заражения. По возвращении они должны будут пройти карантин. Мы прекратили экскурсии в парламент из-за коронавируса, может, прекратим и поездки», — сказал он.

По словам спикера Дастана Джумабекова, Жогорку Кенеш следует рекомендациям Республиканского штаба по недопущению проникновения и распространения в КР коронавируса.

«Если депутаты выезжают в командировки, мы рекомендуем отказаться от них», — сказал он.