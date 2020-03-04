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Общество

У акима Первомайского района Бишкека новый заместитель

Глава Первомайского района Алибек Биримкулов на плановом совещании представил нового заместителя по социальным вопросам. Им стала Аида Рысбаева, сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.

По ее данным, Аида Рысбаева ранее возглавляла управление социального развития мэрии. По образованию доктор, трудилась в системе здравоохранения, руководила центром семейной медицины № 13.

пресс-службы мэрии Бишкека
Фото пресс-службы мэрии Бишкека. Аида Рысбаева

В октябре 2019 года профильная комиссия по бюджету Бишкекского городского кенеша обратилась с письмом в столичную мэрию о рассмотрении соответствия занимаемой должности начальника управления социального развития Аиды Рысбаевой, а ее отправили, по словам депутата БГК Гульнары Молдобаевой, в Лондон за счет бюджета.

Позже в мэрии объяснили, что Аида Рысбаева ездила в Лондон за счет не бюджетных, а проектных средств.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/145431/
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